الرقّة جوعٌ يقضّ بطون الأهالي

صورٌ تنتشر بين الفينة والأُخرى ترصد وحش الجوع الذي بات يقضُّ بطون السوريين عامّة وأهالي الرقّة على وجه الخصوص، صورٌ تمرّ علينا بمرور أصابعنا على شاشات هواتفنا، ولكن ما تصوره كان قد عشعشَ في بطونهم.

صورةٌ انتشرت مؤخّرًا لرجل يعيش في مدينة الرقّة، حيث أنّ انتشارها لاقى غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ ، وخاصّة من أبناء الرقّة، ولكن حال مثل هكذا صور يصبحُ ماضيًا بمجرّد ما اجتاح خبرٌ جديد صفحات التواصل الإجتماعيّ.

ليس هذه الصورة فحسب بل صورٌ كثيرة كانت قد انتشرت ومرّت مرور الكرام تفاعلنا وغضبنا وندّدنا ولكن الجوع لازال يبات في بطون الأهالي من أهل مدينة الرقّة وقاطنيها من مناطق سوريّة أُخرى، وما يميّزّ الرقّة عن باقي المحافظات السوريّة أنّها محافظة زراعيّة بامتياز، وتحتوي على ثروة حيوانيّة متنوّعة، ولكن مع دخول ” قسد” من بعد ” داعش” واللّذَين نهشا الرقّة كما تُنهَش الكعكة كلٌّ لمصلحته، ودولته وكيانه المزعومين، وهو ما أوصل أهالي الرقّة إلى حالٍ يُرثى لها فأصبحت تكابد الجوع وشظف العيش، أسعارٌ تلامس حدود السماء التي لا حدود لها أصلًا، وضيق ذات يدٍ لا تعرف كيف توزّع ما بها من مال على لوازم المعيشة التي تخلّى اهل الرقّة عم كثيرٍ منها واعتبروها من الكماليّات بعدما كانت أساسيّة.

الخبز الذي أصبح طلبه يرافق المذلّة التي باتت شرطًا للحصول عليه، بعد أن كانت الرقّة تملأُ الصوامع السوريّة بالحبوب والقمح



خضار مرتفعة الأسعار خاصّة مع اقتراب فصل الشتاء، والرقّة هي المحافظة التي تصدّر خضارها لجميع المدن السوريّة، اللّحم الذي كان يُدار على موائد الرقيين في الفرح والترح، أصبح الآن لا يُرى ولا حتّى في العيد، الخبز الذي أصبح طلبه يرافق المذلّة التي باتت شرطًا للحصول عليه، بعد أن كانت الرقّة تملأُ الصوامع السوريّة بالحبوب والقمح، فالآن كلّ ما ذُكر من خيرات وثروات زراعيّة وحيوانيّة أصبحت تصدّر إلى العراق والمناطق الكرديّة هناك ، والأهالي ينظرون إلى مقدّرات بلادهم كيف تدخل جيوب “قسد” من أجل إقامة دويلتهم المزعومة، وتحويل أراضيهم الزراعيّة إلى الحشيش الذي تحكم به “قسد” عقول الشباب.



فالرقّة تمرّ كلّ يوم بظرفٍ إقتصاديّ أصعب من سابقه، سواء على الصعيد السياسيّ أو الاقتصاديّ الذي يزداد صعوبَةً يومًا بعد يوم نتيجة السياسة التي تنتهجها ميليشيا ” قسد” من خلال فرض القيود وبشكلٍ يوميّ، والتي باتت تُثقِل كاهل أهل الرقّة، فأسواق المدينة التي كانت توفّر الآلاف من فرص العمل أصبحقسم كبير منها كومة حجارة، باستثناء ما عادَ منها بعد ترميم لقسمٍ منها أسهمَ في تحرّكٍ خجول لاقتصاد البلد ، واليوم نرى أسواق #الرقّة وقد انتعش شيءٌ منها بالبضائع إلّّا أنّ الحركة التجاريّة من بيعٍ وشراء لا تزال ضعيفة خاصّةً وأنّ سعر الدولار يواصل الارتفاع بشكلٍ يوميّ ليُقابِل هذا الارتفاع جشع بعض التجّار الذين أصبح الدولار ديدنهم الذي يتعاملون به بدل اللّيرة السوريّة ، وهو ما يعكس فقدان أمل الأهالي هناك في إيجاد سبيلٍ أو حلّ يتوصّلون من خلاله إلى تأمين قوت يومهم وتحسين اقتصادهم ، وهو ما أدّى إلى ازدياد العاطلين عن العمل ، ممّا اضطرّ الكثير منهم منذ دخول ميليشيا ” قسد” الرقّة إلى العمل في استخراج الحديد وحجر البناء من الأبنية المدمّرة نتيجة قصف التحالف الدولي للرقّة ، إذ يقومون ببيع ما استخرجوه من هذه الموادّ لأطرافٍ أُُخرى تقوم بأعمال الترميم والصيانة على اعتبار أنّها أقلّ ثمنًا من الجديدة ، وتسمّى هذه الظاهرة ب”التعفيش” والتي تتعدّى إلى استخراج ما تبقّى من كهربائيّات وغيرها من أثاث المنازل المتحوّلة إلى ركام ، وتعتبر هذه الظاهرة خطيرة لمن يعمل بها وذلك بسبب وجود ألغام أو قنابل لم تنفجر بعد.وليس أسوأ من التعفيش سوى ظاهرة التنقيب في القمامة والنفايات والني باتت قوتًا لعوائل بأسرها تعمل في هذا المجال على الرغم من انتشار فيروس ” كورونا” أو حتّى ما هو أخطر من أمراض وأوبئة إلّا أنّ الهدف هو الحصول على لقمةٍ تسدّ جوعهم.

عوائلٌ تعمل صغارها قبل كبارها ، ونساؤها قبل رجالها ، النساء اللّائي تدّعي سلطة الأمر الواقع بحمايتهنّ ، وتوعيتهنّ من أجل حقوقهنّ المغيّبة أصلًا ، في وقتٍ تعمل العشرات منهنّ في مكبّات القمامة من الصباح وحتّى المساء لتحصيل ما قُسِمَ لهنّ من عمل يومٍ طويل.

مدينة لطالما شرّعت أبوابها للملهوفين، فكانت مطمعًا للمتلهفين على سرقتها



وليس الحالُ في مناطق ” قسد” فحسب، بل في منطقة تل أبيض شماليّ الرقّة الواقعة تحت سيطرة ما يُسمّى بالجيش الوطنيّ المدعوم تركيًّا، والذي ليس أفضل حالًا من “قسد”.

صورٌ تأتينا من شوارع الرقّة وأزقتها تُبيّن هشاشة من يسيطر على الرقّة وعجزه عن تأمين أبسط مقوّمات الدولة التي ينشدون ألا وهي” قوت اليوم، وصلب الإنسان، ودوام البلدان”

فأهالي الرقّة اليوم دون دخلٍ يقيهم ذِلّ السؤال، ولا أيّ دعم إنسانيّ من قبل المنظّمات المنتشرة هناك.

أنقاض مدينةٍ متهالكة أصبحت أطلالًا للتنقيب عن لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر، مدينة يتسوّل أهلها قوت يومهم، بعد أن كانت ذات يوم مصدر اكتفاء ذاتيّ، ومصدّرًا للغذاء كونها ذات طابع زراعيّ، مدينة لطالما شرّعت أبوابها للملهوفين، فكانت مطمعًا للمتلهفين على سرقتها .