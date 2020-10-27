الرقّة مأهولة إلّا من أهلها

ثلاثة أعوام انقضت على سيطرة ميليشا” قسد” المدعومة من قبل التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتّحدة الأميركيّة، ثلاثة أعوام انقضت بتسليم تنظيم “داعش” للرقّة لأيدي الميليشيات الانفصاليّة، حيث كان “داعش” بوابةً لمرور تلك الميليشيات التي تعيش الرقّة في ظلّ سيطرتهم أسوأ وضعين سياسيّ واقتصاديّ، فالرقّة اليوم مدينة مغيّبة المعالم، أكثر من 90% من بنائها حِيلَ ركامًا يعصف غباره كلّما مرّت ذكرياتُ أيّامها المخبئة في زواياها، ومحالها ومخازنها المعروفة فعمرُها ونشأة الرقّة سيّان، شوارعٌ تغيّرت معالمها، و محالٌ تبدَّلت اسماؤها بعد أن كانت نقطةٍ او معلَم دلالة، حتّى الباعة في الشوراع فقد تغيّر صوت أصواتهم بتغيّر وجوههم، وذلك بعد أن أصبحت الرقّة ملاذًا لكلّ ابناء المناطق السوريّة الأُخرى ممّن تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم لقصف النظام السوريّ والروسيّ.

فقد تغيّر كلّ شيء فيها، فالشوارع التي كانت في الماضي تأخذني إلى أُناسٍ أعزّهم، وأماكن افتقدها اليوم ولا أجد لها أثر



الرقّة اليوم مأهولةٌ إلّا من أهلها و هي مدينة الحياة والفرات، يخبرنا أبو ياسر أحد أهالي الرقّة ” إنّني أشعر بالغربة في الرقّة التي وُلِدت وترعرعتُ فيها، فقد تغيّر كلّ شيء فيها، فالشوارع التي كانت في الماضي تأخذني إلى أُناسٍ أعزّهم، وأماكن افتقدها اليوم ولا أجد لها أثر”.



ثلاثة عوامٍ على سيطرة ميليشيا “قسد” التي تفرض على الرقّة بنظامٍ فاسد لم يسبقها حتّى نظام الأسد إليه، فالمحسوبيّات في ازدياد، وانتشار الفقر والجوع والجهل في ازدياد، والحشيش الزراعة الجديدة في ازدياد، وحقوق المرأة التي لم ترَ منها شيئًا كلّ ذلك في زيادةٍ غير متناهية.



ثلاثة أعوام و” قسد ” لا تسمح لأحدٍ برفع حجرٍ عن حجر إلّا بدفع الأموال، و وجود كفيل وغيرها من الشروط المجحفة بحقّ الأهالي، متعمّدةً فرض هكذا شروط من أجل ثنيّ الأهالي عن التفكير بإعادة إعمار منازلهم ولو على حسابهم الخاصّ.

وهي بكلّ هذه الشروط لم تختلف عن سَلَفها تنظيم داعش، الذي لم تختلف طريقة إجرامه عمّا فعل التحالف الدوليّ و “قسد” بالرقّة حيث قام بتوشيح المدينة بالسوادّ، ليس بسواد الثياب فحسب، بل سواد الأفكار المسمومة التي بثّها في عقول أبناء الرقّة والتي لا يزال ذات أثرٍ متفشٍّ في عقول النشئ، والتي قَبِلها الأهالي رغمًا عنهم خشية السيف المُسلّط علر رقابهم، أفكاره التي لم تتوافق وأفكار شباب الثورة من أبناء الرقّة، الذي لم يجد أمامه سوى التعلّق بقارب الهجرة، والتي أخذت تزداد عند دخول ميليشيا ” قسد” الرقّة وبدأت تلتقط الشباب من الشوارع والمنازل بهدف زجّهم في حربها ضدّ داعش وتركيا، بالإضافة إلى المعاملة الفظّة مع الأهالي ومحاولة إذلالهم واتّباع سياسة التجويع من أجل تهجيرهم، و ترك ديارهم وعدم التفكير بالعودة إليها لي محاولةٍ منهم لطمس هويّتهم، وتاريخ تواجدهم.



هي الرقّة على مدى آخر 5 سنوات قِوى متعاقبة، وأفكار مختلفة منذ دخول تنظيم داعش عامّ 2014 و سيطرة ميليشيا ” قسد” عامّ 2017 لغات مختلفة، وغاياتٌ سياسيّة تهدفُ لتغيير الرقّة ديمغرافيًّا، وجعلها محافظة مسلوبة الهويّة، إلّا من هويّة الحريّة التي ستنتزعها رغمًا عن أنوف العابرين بها والعابثين.