بحجّة التجسّس ميليشيات الأسد تعتقل رعاة اغنام شرقيّ الرقّة

قامت ميليشيا النظام الأسبوع الماضي باعتقال خمسة شبّان يعملون في رعي الأغنام في ريف الرقّ الشرقيّ، هذا وقد شهدت المنطقة في وقتٍ سابق عدّة حالات اعتقال من هذا النوع بالإضافة إلى جرائم القتل التي طالت رعاة الأغنام في ريف الرقّ الشرقيّ وذلك من قِبل ميليشيا الأسد والميليشيات الشيعيّة التي تسانده.

هذا وبحسب ناشطون في شبكة الخابور” أنّ دوريّتين من قوّات النظام اعتقلت أمس السبت، الشبّان الخمسة، قرب قرية الشريدة خلال عودتهم إلى منازلهم عقب انتهائهم من رعي مواشيهم، بتهمة التجسّس على حواجز ودوريات النظام “

وأضافت الشبكة : ” أنّ عناصر ميليشيا ما يُسمّى بالدفاع الوطنيّ سرقوا نحو 12 رأساً من الأغنام، وأنّه تمّ نقل المعتقلين إلى مدينة “معدان” بريف الرقّة الشرقيّ”

كما أوضح المصدر، بأنّ مناطق سيطرة ميليشيا النظام بريف الرقّة تشهد حملات اعتقال تعسفيّة بين الحين والآخر، تستهدف المدنيين بشكل أساسيّ ، في إطار الردّ على هجمات تنظيم “داعش” التي تزداد ضد النظام وميليشياته.



وكان قد شهد الريف الشرقيّ لمحافظة الرقّة في شهر يونيو الماضي عمليّة إعدام لأربعةٍ من رعاة الغنم كانت الميليشيات الإيرانيّة قد أقدمت على قتلهم وذلك بعد الهجوم على مخيّم لرعاة الأغنام.

وكذلك شهد شهر أيّار الماضي عمليّة إعدام مماثلة راح ضحيّتها ثمانية من رعاة الأغنام.

ويُذكَر انّ عصابات الأسد والميليشيات الإيرانيّة التي تسانده تفرض سيطرتها على ريف الرقّة الشرقيّ وذلك بعد تسليمه من قبل تنظيم داعش عامّ 2017، حيث تعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان من خلال توفيفهم على الحواجز او اقتحام منازلهم وسرقة محتوياتها.