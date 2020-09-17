أوبئة تفتك بالمعتقلين في سجون الأسد شرقيّ الرقّة

توفي معتقلان في أحد سجون النظام بريف الرقّة الشرقيّ وذلك نتيجة سوء ونقص الرعاية الطبيّة، و هو السبب الذي أدّى إلى إصابتيهما بداء السلّ.

هذا وبحسب شبكة الخابور فإنّ الجثتين تمّ نقلهمت من سجن معدان إلى مستشفى المدينة، ووضعا في براد الجثث بالمستشفى، مشيرةً الشبكة إلى أنّ الوفاة ناتجة عن إصابتيهما بالسلّ.

هذا وتتفشّى في معتقلات نظام الأسد المتواجدة في بلدة السبخة ومدينة معدان شرقيّ الرقّة، أمراض بين المعتقلين منها التهاب الكبد الحادّ ، و داء السلّ، جرّاء نقص الرعاية الصحيّة والطبيّة داخلها.

كما وتمتلك قوّات النظام قرابة 10 معتقلات في ريف الرقّة الشرقيّ والجنوبيّ الخاضع لسيطرتها منذ عامّ 2017 عقب تسليم تنظيم داعش للمنطقة ، وهي (معتقل الشريدة، ومعتقل الأمن العسكريّ جنوبيّ معدان، و سجن السبخة قرب مديرية التربية، ومعتقل الجسر شرقيّ معدان، و معتقل الرصافة يقع غرب السبخة، ومعتقل الشرطة يقع وسط مدينة معدان، ومعسكر النبعة جنوبيّ معدان ، ومعسكر الدفاع شرقيّ السبخة، ومهاجع السرايا جنوب غربي الشريدة)

كما أنّ أغلب المعتقلين القابعين في سجون النظام شرقيّ الرقّة ينحدرون وأغلب المعتقلين ينحدرون من محافظة الرقّة ، وريف دير الزور الغربيّ كان قد تمّ اعتقالهم في وقتٍ سابق بتهمٍ تتعلق بانتمائهم للجيش الحرّ وتنظيم داعش على حدٍّ سواء.

وفي تقريرٍ سابق “للشبكة السورية لحقوق الإنسان” كانت قد أصدرته أواخر الشهر الماضي في اليوم العاميّ للاختفاء القسريّ، وجاء في التقرير إلى تعرّض ما لا يقل عن 1.2 مليون سوريّ إلى تجربة الاعتقال، لكن قرابة 147 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال التعسفيّ أو الاختفاء القسريّ، وقالت إنَّ عشرات آلاف المعتقلين مهدّدون بخطر العدوى نتيجة فيروس كورونا .

إذ وقد شارت منظّمات صحيّة عالميّة إلى مدى خطورة انتقال المرض في السجون والذي يعود لأمرين :

الأوّل : ويتعلّق بشدّة العدوى ، وسرعة انتشارها والأمر الثاني : يتعلّق بأوضاع سجون ومعتقلات الأسد السيئة وبالتالي احتماليّة انتشار المرض بينهم بشكلٍ كبير .