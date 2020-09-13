خلافات داخليّة بين قسد وحزب العمال

وفق مصادر كرديّة فقد تسبّب اتّفاق نفطيّ، بخلافات داخليّة بين ميليشيا “قسد” وحزب “العمال الكردستاني” وذلك عقب إعلان قيادي بارز من الأخير رفضه لهذا الاتّفاق النفطيّ الذي وقّعته “قسد” مع شركة أمريكيّة حول النفط في شمال شرقي سوريا، في وقت يتوقع مراقبون أن يكون الخلاف لأهداف سياسيّة.

وأعلن جميل بايق الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستانيّ والقياديّ في حزب العمّال موقفه الرافض من الاتفاق النفطيّ، مؤكِّدًا خلال حديثه لوسائل إعلام كرديّة أنّه لم يكن على علم بتوقيعه.

مضيفًا أنّ “ثروات سوريا كلّها سواء كانت باطنيّة أم خارجيّة من حقّ السوريين كلّهم، لا يحقّ لأي طرف التصرف بها كمُلكٍ خاصّ به ” بحسب زعمه.

وفي موقف متطابقٍ مع موقف نظام الأسد ، قال بايق: “الاتفاقيّة غير قانونيّة، ومن حقّ حكومة الأسد رفضها “

وفي السياق، اعتبر الصحفيّ الكرديّ شيرزان علو، أنّ هذا التصريح، يعتبرُ مؤشّرًا واضحًا على مدى الخلافات التي تضرب العلاقة المتجذّرة بين “قسد”، ومرجعيتها في قنديل، مؤكّداً أنّ الخلافات بدأت تتضح وتتعمق، وذلك منذ قرار زعيم “قسد”، مظلوم عبدي طرد صبري أوك مسؤول الأمن والمخابرات في “العمّال الكردستانيّ” من سوريا.إلى قنديل شماليّ العراق.

وقال الصحفيّ شيرزان في حديثٍ صحفيّ : إنّ “الخلافات بينهما تنذر بانشقاقات، ومن الواضح أنّ هناك تحرّكات من جانب النظام وإيران لتعطيل الاتفاقات التي تعقدها “قسد” مع “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة”

كما و أشار نائب رئيس “رابطة الأكراد السوريين المستقلين” رديف مصطفى إلى العلاقة القويّة التي تربط بايق المتحدّر من الطائفة العلوية، بالنظام السوريّ وإيران ، وقال “الواضح أنّ العمليّات التركيّة الأخيرة شماليّ العراق، جعلت “العمّال الكردستانيّ” تحت النفوذ الإيرانيّ بشكلٍ مباشر”

وأضاف: “من هنا نستطيع فهم هذا الصراع –إن كان حقيقيًّا و أنَّه محاولة إيرانيّة لتعطيل العلاقة بين قسد و الولايات المتّحدة”.

و يُذكر أنّ مظلوم عبدي قد وقّع منذ فترة اتّفاقًا مع شركة نفط أمريكيّة (دلتا كريسنت إنيرجي) بشأن تطوير واستثمار حقول النفط الواقعة تحت سيطرة “قسد” واعتبر مراقبون أنّ الاتّفاق الأوّل من نوعه يعطي أبعادًا سياسيّة إلى جانب الأبعاد الاقتصاديّة، حيث يعدّ اعترافًا أوّليًّا بفيدراليّة سوريّة.

وكانت وصفت وزارة خارجيّة نظام الأسد أنَّ الاتّفاق بأنّه صفقة “باطلة تهدف لسرقة النفط السوري”

وكذلك أكّدت وزارة الخارجيّة التركيّة ” أنّ ثروات سوريا هي حق للشعب السوريّ ” معربة عن أسفها لدعم الولايات المتحدة لاتفاق النفط المبرم بين الشركة الأمريكيّة و”قسد”.

وسبق أن كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، تفاصيل عن صفقة سرية خوّلت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.

وكان وجّه رئيس الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السوريّة الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكيّ رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس ووزير الخارجيّة مايك بومبيو بخصوص توقيع الاتفاقيّات النفطيّة مع ميليشيات الـ “PYD” الإرهابيّة على اعتبارها تشكّل خطرًا على وحدة سوريا وسيادتها.

وكان قد حذّر خبيران تركيان من مغبّة توقيع شركة أمريكيّة “Delta Crescent Energy LLC” اتّفاقًا حول الثروات النفطيّة في سوريا مع “قسد” لاستخراج النفط ومعالجته والإتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ”دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي”