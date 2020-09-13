اعتقالات تطال شبّان الرقّة في حلقة تجنيد جديدة



شنّت ميليشيات قسد عمليّة اعتقالٍ جديدة، وذلك ضمن حملات التجنيد الإجباريّ التي تستهدف الشبّان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها، ضمن مناطق سيطرتها كما في كلّ مرّة .

وبحسب مصادر محلية “أنّ ميليشيا “PYD” اعتقلت 20 شابًّا من على حاجز الفرقة 17 في الرقّة، ونقلتهم إلى معسكر تدريب داخل الفرقة بهدف تجنيدهم بشكل إجباريّ في صفوفها، حيث تقيم أحد أكبر مراكز التدريب التابعة لها بالفرقة.

وأوضح المصدر بأنّ ميليشيات “ب ي د” التابعة لـ “قسد”، نشرت خلال الفترة القليلة الماضية حواجز مؤقتة بشكلٍ كبير في مدينة الرقّة، بهدف اعتقال الشبّان وتجنيدهم في صفوفها، ضمن حملةٍ كبيرة تشنّها في المدينة.

وأشار المصدر إلى أنّ الميليشيا تفرض التجنيد الإجباريّ على الشبان في مناطق سيطرتها، كما لا يسلَم الأطفال دون سن 18 من الخطف لذات الهدف، ما دفع مئات الشبّان إلى الفرار من مناطق سيطرة “ب ي د” إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ما يُسمّى الجيش الوطنيّ أو حتّى إلى دول مجاورة.

و تنهج ميليشيا “قسد”، سياسات وممارسات تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها سيما سياسة التجنيد الإجباريّ ، والاعتقالات التعسفيّة المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

هذا وتواجه “قسد”، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجًا على سياسيات “قسد” وبما يخصّ الأوضاع المعيشيّة وسوء المعاملة والانفلات الأمنيّ، كما يحتجّ المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفيّة المتواصلة بحجّة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

هذا وكانت ميليشيا ” قسد” قد شنّت شهر أغسطس الماضي حملة اعتقالات طالت العديد من الشبّان من أبناء الرقّة .

كذلك وقد أقدمت في نفس الشهر على التجرؤ و خطف الطفلة ” ابتهال عبدالله حوران الغبين الفدعاني” 15 عامًا من حيّ المشلب ، وذلك بهدف إرسالها إلى معكسرات القتال التابعة للميليشيا ، وهو ما دفع أبناء عشيرتها للاجتماع والتفاوض مع الميليشيا والنجاح في إعادة الفتاة إلى ذويها.

ولا تزال ” قسد” تتّبع هذا الأسلوب من الخطف والاعتقال منذ دخولها الرقّة عامّ 2017 حيث كانت تقوم باعتقال الشبّان وزجّهم في معاركها ضدّ تنظيم داعش ، واستمرّ هذا الحال مع بدء عمليّة ” نبع السلام” التي شنّتها تركيا في أكتوبر من العامّ الماضيّ ضدّ ” قسد” وذلك بهدف تطهير حدودها الجنوبيّة مع سوريا ، على اعتبار أنّ ” قسد” والمكوّنة من تنظيمي pkk و YPG والذين تعتبرهما تركيا إرهابيين يجب محاربتهما .

أحداثٌ تجعل من ” قسد” في حال تخبّطٍ دائم حيال ما يجري ضدّها ، خاصّة وأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة سحبت يدها من دعم الفصائل الكرديّة ، لتضع مصيرها في يد تركيا باعتبار أنّ تركيا تعلم كيف تؤمّن حدودها بحسب الرأي الأميركيّ.

وهو حال يدفع بميليشيا ” قسد” بين الفينة والأُخرى بشنّ عمليّة انتقاميّة تطال بها الشبّاب من أبناء الرقّة وزجّهم في حروبها التي أخذت تنحسر شيئًا فشيئًا تحت الضربات التركيّة ، ولم يشفع انتشار فيروس ” كورونا” لهؤلاء الشباب من الاعتقال الجائر بحقّهم على الرَّغم من أنّ ” قسد” تقوم بعمليّات الحيطة حِيال الفيروس حسب ما يمليه عليها هوى الحال.

ولا يُتُذكّرنا هذه الحالة من التخبّط والحملات التي تقوم بها الميليشيا في الرقّة إلّا بتخبّط تنظيم ” داعش ” وقيامه بنفس هذه الحملات و اعتقال شباب الرقّة خاصّة أيّام الحملة الدوليّة ضدّه والزجّ بهم في حروبه التي لا هدف منها سوى إزهاقًا للأرواح ، وتسييرًا لأجندةِ ما يصبون إليه ، ليبقى الشباب الرقّي في الداخل يُصارع خوف الاعتقال الفجائيّ، أو الموت في حال الرفض، وهو الحال أيضًا على حواجز نظام الأسد.