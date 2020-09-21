مسؤولون وخبراء أمريكيون يحذّرون من عودة داعش بمخزون مالي كبير

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وغربيين، تحذيرًا من قدرة تنظيم داعش على العودة مرّة ثانية، رغم الهزائم التي تعرّض لها، بسبب الاحتياطيات الماليّة والإيرادات التي لايزال يحتفظ بها.

و نوّهت الصحيفة إلى أنّ التنظيم يمتلك مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وذلك بحسب تصريحات المسؤولين والسجّلات الحكومية.

وقال المسؤولون إنّ التنظيم لا يزال يبتزّ السكان المحليين في الأماكن التي يوجد فيها أنصاره، ويتلقّى دخلًا من الشركات التي استولى عليها خلال فترة حكمه، إضافةً إلى دخله من عمليّات الإتجار بالبشر.

وفي شهر أغسطس الماضي، قال الجنرال فرانك ماكنيزي، المسؤول عن القيادة المركزيّة الأميركيّة: ” إنّ الظروف الأساسيّة التي سمحت بظهور داعش لا تزال قائمة، وأضاف، أنّهم يواصلون التطلّع إلى استعادة السيطرة على بعض الأماكن، كما أنّ لديهم القدرة على القيام بذلك في فترة زمنية قصيرة نسبيًّا”

هذا ويرى المسؤولون الأميركيون إلى أنّ مؤشّرات القوّة الماليّة للتنظيم تزيد المخاوف كون أنّ داعش سيظلّ قادرًا على تمويل الهجمات لسنوات قادمة على الأقلّ ، وسط تزايد المخاوف مع إعلان واشنطن تخفيض تواجدها العسكريّ في العراق.

ونتيجة تصاعد الهجمات في الأشهر الأخيرة، حذّرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركيّ ة، حذّرت مؤخّرًا من أنّ تنظيم داعش لديه أرض خصبة لاستعادة القوّة المفقودة، ويشكّك بعض المسؤولين الأميركيين في قدرة السلطات المحليّة في سوريا والعراق على كبت التنظيم.

و ذكرت المجموعة الماليّة متعدّدة الجنسيّات لمكافحة داعش في بيانٍ لها الشهر الماضي جاء فيه “لا تزال الجماعة الإرهابيّة مصمّمة على إعادة تجميع صفوفها وممارسة العنف ضدّ شركاء التحالف والسكان المحليين أينما كانت خلاياها ، وشبكاتها موجودة في جميع أنحاء العالم”.

وتُقدّر وزارة الخزانة الأميركيّة أنّ احتياطيات التنظيم قد تصل إلى 300 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتّحدة أنّها تُقدّر بـ 100 مليون دولار على الأقل.

من جانبه، قال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى و مستشار للحكومة الأميركيّة : ” أنّ التنظيم لديه الكثير من البنيّة التحتيّة والمخزون حيث يحتفظ في العراق بمخابئ أسلحة وقنابل ودرّاجات ناريّة وأشياء أخرى لازمة للضربات “

وأكّد مستشارون للحكومة الأميركيّة ، أنّ الوثائق التي استعادتها قوّات التحالف بعد سقوط داعش أظهرت أنّ التنظيم كان يستثمر مئات الملايين من الدولارات في أعمال مشروعة، بما في ذلك الفنادق والعقارات الأخرى، وأشاروا إلى أنّ المحققين يعملون على تحديد الشركات وإغلاقها من خلال العقوبات.

هذا وبحسب مصادر داخليّة ، ذكر مسؤولو مكافحة الإرهاب في أميركا، أنّ تهريب التبغ هو أحد مصادر الإيرادات للتنظيم ، حيث يسيطر على حصّة من سوق التبغ في أفغانستان وباكستان تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

كما ويسعى التنظيم إلى استغلال جائحة كورونا والاتجار في مواد الحماية، فقد وجد محققون أنّ رجل أعمال تابع للتنظيم في تركيا باع أقنعة الوجهة وغيرها من مَعَدّات الحماية الشخصيّة على الإنترنت، كما أطلق حملات في مواقع التواصل الاجتماعيّ لجمع الأموال لعائلات المقاتلين الذين يعيشون في مخيّم الهول بالقرب من الحدود السوريّة العراقيّة.

وألمح مسؤولون إلى أن التنظيم يقوم بتحويل الأموال من معاقل الدولة الإسلامية السابقة في شرق سوريا إلى دبي وعبر تركيا.

كما حذّر المسؤولون من استغلال التنظيم للعملة المشفّرة لجمع وتهريب الأموال، وقال هانز جاكوب شندلر المنسّق السابق لعقوبات الأمم المتحدة: “العملة المشفّرة هي ثغرة هائلة لداعش والإرهابيين الآخرين. ما لم تتدخل الحكومات وتنظم هذا القطاع بشكل أكبر، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل الكشف على وجه اليقين عن المستفيدين النهائيين”.

ويُذكر أنّ تنظيم داعش كان قد انسحب من مواقعه في العراق وشمال شرقيّ سوريا عامّ 2017 تحت ضربات التحالف