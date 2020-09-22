اليوم العالمي للسلام

صادف يوم امس 21 سبتمبر اليوم العالميّ للسلام والذي عُيّن بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 36/67 حيث احتُفل بأوّل يوم للسلام في أيلول/سبتمبر مم العامّ 1982.

وفي عام 2001 كانت قد صوّتت الجمعيّة العامّة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعيِّن تاريخ 21 أيلول/سبتمبر يومًا للامتناع عن العنف، ووقف إطلاق النار ، و تعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب.

ففي الوقت الذي تحتفل بقاعٌ من العالم بيوم السلام، تغيب هذه الكلمة وبما تحتويه من معانٍ عن ساحات الأرض السوريّة، حيث أنّ الكلمة كانت ولا تزال للحرب و جرائرها، إذ لا يزال الشعب السوريّ يصارع وبشكلٍ يوميّ الموت، وذلّ الحياة وقسوتها.

و لا تزال آلة الحرب على مدى عشر سنوات تحصد أرواح السوريين، ليس هذا فقط بل حصدت حتّى ماء الوجه الذي كان يتكفّف السوريّ به عن ذلّ السؤال، حيث أصبح ذلّ السؤال وإهانة الجواب واقعٌ يوميّ يتسوّل فيه المواطن السوريّ قوت يومه من على قارعة الطرق التي استباحتها ميليشيا الأسد، وميليشيا قسد وغيرها من الميليشيات التي تنهب أرض وخيرات الشعب السوريّ.

عشرة أعوام وسوريا بلا سلام، والشعب السوريّ بلا أرض تراهم مترامين في أصقاع الأرض، أطفال سوريا بلا مدارس ومنهم بلا آباء ولا امهات، وسجونها تعجّ بالمعتقلين الذين ناضلوا ولا يزالون يهتفون باسم الحريّة الأمل والسلام المنشود.

فسوريا اليوم أرض تتصارع عليها القِوى المحليّة و العالميّة، تتنهاشها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، تتدّعي فيه إحلال السلام الذي لا تملك حلّه، فأصبح حال السوريّ لا يخفى على أحد، حيث لم يعد هناك أرضٌ مقابل السلام.