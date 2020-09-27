قسد في محاولة لفرض مناهجها

تغيير فكرِ جيلٍ بعينه هو ما تسعى إليه على الدوام الأنظمة والتنظيمات والمنظّمات التي تتوالى على الأرض السوريّة فما إن تتحرّرت محافظة الرقّة وكثير من مناطق شمال شرقيّ سوريا من فكر ونهج البعث وتمجيد القائد الخالد وجدَ أهل الرقّة أطفالهم من النشأة التي وُلِدت مع الثورة السوريّة عامّ 2011 أو ممّن وُلدوا قبلها بأعوامٍ قليلة يندرج فكرهم تحت هوى تنظيم داعش وما يتوافق مع تفكيرهم الإرهابيّ التكفيري، واليوم مع سيطرة ميليشيا ” قسد” الآخذة بعرض الحائط في فرض مناهجها وبالقوّة في مدينة القامشلي شماليّ سوريا، ودير الزور التي قابل معلّموها وأهلوها هذا الفرض الإجباريّ للمناج بالرفض وبقوّة، ممّا أدّى إلى تراجع تراجع ” قسد” عن فرض منهاجها الدراسيّ على الطلبة، فاليوم تقوم الميليشا بمحاربة النظام التعليميّ في مدينة الرقّة حيث قامت دوريّتان من الأمن العامّ والاشايس بإغلاق عدّة معاهد في مدينة الرقّة، وذلك بعد رفض الأهالي والمعلّمين لمناهج “قسد” التي تسعى جاهدة من خلال فرض هكذا منهاج إلى استمرار فكر عبدالله أوجلان زعيم حزب العمّال الكردستانيّ التركيّ، والتي كانت سببًا للاحتجاج على محتوى المناهج ومن تحريفٍ تاريخيّ وجغرافيّ للمنطقة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانفصاليّة، كما ألغت مادّة الدين حيث اعتبرت أنّ الدين الإسلاميّ معادٍ للمرأة، وعلى نهج كتاب القوميّة وما يطرحه من مبادئ للحزب وأفكار حافظ الأسد على أنّه صاحب القيادة الحكيمة، تبثّ مناهج ” قسد” فكرها المسموم المنبثق عن عبدالله أوجلان كأسس تشريعيّة لمن يعيش في مناطقها في اعتقادٍ منها أنّها تستطيع طمس الهويّة العربيّة للمناطق المسيطِرة عليها، وفرض أفكار حزب أوجلان .

هذا وتضمّن المنهاج موادًا جديدة :

مادّة الثقافة والأخلاق.

مادّة الجنولوجيّة : والذي يتضمّن أفكار حول المرأة وحقوقها والتي فُقِدَت في ظلّ ” قسد”

كما تعَدَّ المنهاج على الدين الإسلاميّ واعتبار باقي الأديان أكثر تسامحًا منه، دون مراعاة لمشاعر الأهالي الذين هم أكثرهم مسلمين.

كما تعَدَّ المنهاج على الدين الإسلاميّ واعتبار باقي الأديان أكثر تسامحًا منه، دون مراعاة لمشاعر الأهالي الذين هم أكثرهم مسلمين. وفي مادّة التاريخ قامت ” قسد” بحذف الكثير من الحقب التاريخيّة المتعلّقة بالعصرين العباسيّ والأمويّ، و تحديد أحداث القامشلي في عامّ 2004 هو تاريخ بداية الثورة السوريّة.

وفي الجغرافية : تمّ وضع خرائط لشمال شرقيّ سوريا ضمن ما يُسمَّى ” روجا آفا” وذلك بمحي الحقائق التاريخيّة والجغرافيّة للمنطقة وسكّانها الأصليين.

هذا وقد تمّ التعليم بمناهج ” قسد” أوّل مرّة عامّ 2015 للمرحلة الإبتدائيّة، وفي عامّ 2017 للمرحلة الإعداديّة وتابعت بفرضه على المرحلة الثانويّة.

وهنا يجب أن يبرز دور المعلّمين والأهالي في الوقوف ضدّ مخطّطات ” قسد” التي تسعى لتشويه ملامح المنطقة التاريخيّة والجغرافيّة.