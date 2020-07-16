تعليم الرقّة من شريعة داعش إلى فكر اوجلان

ما إن تحرّرت المدارس في محافظة الرقّة في عامّ 2013 من فكر حزب البعث وتمجيد القائد الخالد حتّى جاء تنظيم ” داعش” ليفرض شريعة منهاجه، وتفصيل فكر الطلبة بحسب هوى التنظيم وما يتوافق مع تفكيرهم الإرهابيّ، مُنشأً جيلًا يتماشى مع ما يمليه عليه فكر التنظيم دون تمييز.

واليوم ومع سيطرة ميليشيا ” قسد” على الرقّة هاهي مديريّة التعليم التابعة لسلطة الأمر الواقع تفرض منهاجها رغم احتجاجات المعليمن في مناطق شمال شرقيّ سوريا ( الرقّة -دير الزور – الحسكة) وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب التحريف التاريخي والجغرافيّ للمنطقة الواقعة تحت سيطرة ” قسد” واصفًا الإسلام بالمعادي للمرأة، وعلى نهج كتاب القوميّة وما يطرحه من مبادئ للحزب وأفكار حافظ الأسد على أنّه صاحب القيادة الحكيمة، تطرح مناهج “قسد” أفكار عبدالله أوجلان كأسس تشريعيّة لمن يعيش في مناطق ” قسد” في اعتقادٍ منها أنّها تستطيع فرض أفكار حزب العمّال الكردستانيّ في مناطق سيطرتها.



[ ] رفض للمنهاج من قِبل معلّميّ الجزيرة السوريّة:



هذا وقد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعيّ احتجاجات المعلّمين ضدّ أفكار مناهج ” قسد” حيث احتجّ معلّمو (الشحيل والحوايج) في ريف دير الزور بعد اجتماع لهم مه أولياء أمور الطلّاب حيث أصدروا بيان يرفضون فيه فيه المنهاج مؤكّدين سبب رفضهم بعدّة نقاط :

١- رفض المنهاج لما يحتويه من أخطاء تاريخيّة وعلميّة ودينيّة.

٢-عدم الالتزام بأيّ منهاج لا يتمّ طرحه كتجربة أولى وبمراقبة معلّميّ المنطقة.

٣- رفض التجنيد الإجباريّ الذي أستأنفته ” قسد” بعد توقّفه أربعة أشهر بسبب وباء كورونا وعدم السماح لها بزجّ أبنائهم بحرب لا ناقة لهم ولا جمل.



هذا وتضمّن المنهاج موادًا جديدة :

مادّة الثقافة والأخلاق .

مادّة الجنولوجيّة : والذي يتضمّن أفكار حول المرأة وحقوقها والتي فُقِدَت في ظلّ ” قسد”

كما تعَدَّ المنهاج على الدين الإسلاميّ واعتبار باقي الأديان أكثر تسامحًا منه، دون مراعاة لمشاعر الأهالي والذين هم أكثرهم مسلمين.

كما تعَدَّ المنهاج على الدين الإسلاميّ واعتبار باقي الأديان أكثر تسامحًا منه، دون مراعاة لمشاعر الأهالي والذين هم أكثرهم مسلمين. وفي مادّة التاريخ قامت ” قسد” بحذف الكثير من الحقب التاريخيّة المتعلّقة بالعصرين العباسيّ والأمويّ، و تحديد أحداث القامشلي في عامّ 2004 هو تاريخ بداية الثورة السوريّة.

وفي الجغرافية : تمّ وضع خرائط لشمال شرقيّ سوريا ضمن ما يُسمَّى ” روجا آفا” وذلك بمحي الحقائق التاريخيّة والجغرافيّة للمنطقة وسكّانها الأصليين.

هذا وقد تمّ التعليم بمناهج ” قسد” أوّل مرّة عامّ 2015 للمرحلة الإبتدائيّة، وفي عامّ 2017 للمرحلة الإعداديّة وتابعت بفرضه على المرحلة الثانويّة .

وهنا يجب أن يبرز دور المعلّمين والأهالي في الوقوف ضدّ مخطّطات ” قسد” التي تسعى لتشويه ملامح المنطقة التاريخيّة والجغرافيّة.