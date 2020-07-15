الرقّة بين يدَي الفقر والجوع

لا يمرّ يوم على مدينة الرقّة السوريّة دون مرور ظروف أصعب سواء على الصعيد السياسيّ أو الاقتصاديّ الذي يزداد صعوبَةً يومًا بعد يوم نتيجة السياسة التي تنتهجها ميليشيا ” قسد” من خلال فرض القيود وبشكلٍ يوميّ، والتي باتت تُثقِل كاهل أهل الرقّة، فأسواق المدينة التي كانت توفّر الآلاف من فرص العمل أصبحت كومة حجارة باستثناء ما عادَ منها بعد ترميم لقسمٍ منها أسهمَ في تحرّكٍ خجول لاقتصاد البلد ، واليوم نرى أسواق الرقّة وقد انتعش شيءٌ منها بالبضائع إلّّا أنّ الحركة التجاريّة من بيعٍ وشراء لا تزال ضعيفة خاصّةً وأنّ سعر الدولار يواصل الارتفاع بشكلٍ يوميّ ليُقابِل هذا الارتفاع جشع بعض التجّار الذين أصبح الدولار ديدنهم الذي يتعاملون به بدل اللّيرة السوريّة، وهو ما يعكس فقدان أمل الأهالي هناك في إيجاد سبيلٍ أو حلّ يتوصّلون من خلاله إلى تأمين قوت يومهم وتحسين اقتصادهم، وهو ما أدّى إلى ازدياد العاطلين عن العمل، ممّا اضطرّ الكثير منهم منذ دخول ميليشيا ” قسد” الرقّة إلى العمل في استخراج الحديد وحجر البناء من الأبنية المدمّرة نتيجة قصف التحالف الدولي للرقّة، إذ يقومون ببيع ما استخرجوه من هذه الموادّ لأطرافٍ أُُخرى تقوم بأعمال الترميم والصيانة على اعتبار أنّها أقلّ ثمنًا من الجديدة، وتسمّى هذه الظاهرة ب”التعفيش” والتي تتعدّى إلى استخراج ما تبقّى من كهربائيّات وغيرها من أثاث المنازل المتحوّلة إلى ركام، وتعتبر هذه الظاهرة خطيرة لمن يعمل بها وذلك بسبب وجود ألغام أو قنابل لم تنفجر بعد.

وليس أسوأ من التعفيش سوى ظاهرة التنقيب في القمامة والنفايات والني باتت قوتًا لعوائل بأسرها تعمل في هذا المجال على الرغم من انتشار فيروس ” كورونا” أو حتّى ما هو أخطر من أمراض وأوبئة إلّا أنّ الهدف هو الحصول على لقمةٍ تسدّ جوعهم.

عوائلٌ تعمل صغارها قبل كبارها، ونساؤها قبل رجالها، النساء اللّائي تدّعي سلطة الأمر الواقع بحمايتهنّ، وتوعيتهنّ من أجل حقوقهنّ المغيّبة أصلًا، في وقتٍ تعمل العشرات منهنّ في مكبّات القمامة من الصباح وحتّى المساء لتحصيل ما قُسِمَ لهنّ من عمل يومٍ طويل.

وليس الحالُ في مناطق ” قسد” فحسب، بل في منطقة تل أبيض شماليّ الرقّة الواقعة تحت سيطرة ما يُسمّى بالجيش الوطنيّ المدعوم تركيًّا، حيث انتشرت مؤخّرًا صورة لامرأة وهي نلتقط بقايا الخضار من مكان الانفجار الأخير في تلّ أبيض، صورة تُبيّن هشاشة من يسيطر على الرقّة وعجزه عم تأمين أبسط مقوّمات الدولة التي ينشدون ألا وهي” قوت اليوم، وصلب الإنسان، ودوام البلدان”.

فأهالي الرقّة اليوم دون دخلٍ يقيهم ذِلّ السؤال، ولا أيّ دعم إنسانيّ من قبل المنظّمات المنتشرة هناك.

انقاض مدينةٍ متهالكة أصبحت أطلالًا للتنقيب عن لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر، مدينة يتسوّل أهلها قوت يومهم، بعد أن كانت ذات يوم مصدر اكتفاء ذاتيّ، ومصدّرًا للغذاء كونها ذات طابع زراعيّ، مدينة لطالما شرّعت أبوابها للملهوفين، فكانت مطمعًا للمتلهفين علر سرقتها.