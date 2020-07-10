حلقة جديدة من سلسلة الانتقامات تطال تلّ ابيض السوريّة

لا تزال مدينة تلّ أبيض السوريّة شماليّ الرقّة تشهد بين الفينة والأُخرى تفجيرات انتقاميّة والتي بدورها لا تستهدف سوى الأهالي، فقد مرّ مساء يوم الثلاثاء 7 / تمّوز بمنظرٍ جهنّميّ تعالَت فيه ألسنة اللّهب وصوت سيّارات الاسعاف التي خالطها أصوات الناس نتيجة هول المشهد، حيث انفجرت سيّارة مفخّخة و راح ضحيّتها سبعة شهداء معظمهم من الأطفال بالإضافة إلى عشرات الجرحى، إذ قضى في الانفجار كلّ من:

عبد الحميد الأحمد العبد

-لؤي حمّود العيسى

-عبد الحميد الحميكة

-الطفل إسماعيل الخليل

-الطفل أكرم عبّاسي

-سيّدة لم يتمّ التعرّف على اسمها

-لؤي حمّود العيسى -عبد الحميد الحميكة -الطفل إسماعيل الخليل -الطفل أكرم عبّاسي -سيّدة لم يتمّ التعرّف على اسمها

وكانت السيّارة قد انفجرت يوم الثلاثاء في ساحة الفرن قرب مبنى الأمن الجنائيّ في مدينة تلّ أبيض.



وكانت السيّارة قد انفجرت يوم الثلاثاء في ساحة الفرن قرب مبنى الأمن الجنائيّ في مدينة تلّ أبيض. هذا ولم تُعلِن أي جهة حتّى الآن مسؤوليّتها عن التفجير في وقتٍ تتوجّه فيه أصابع الاتّهام نحو ميليشيا ” قسد” التي لاتزال آخذة في الانتقام من أهالي المناطق التي انسحبت منها والتي عجِزت أن تحافظ عليها وذلك إبّان عمليّة ” نبع السلام” التي شنّتها تركيا ضدّ ميليشيا ” قسد” والتي تُعتَبر ها منظّمة إرهابيّة بالنسبة لها.

ولا يزال مسلسل التفجيرات مستمرًّا منذ سيطرة ما يُسمّى “بالجيش الوطنيّ” المدعوم تركيًّا عليها منذ تاريخ 9 / أكتوبر 2019.

حيث شهِدت مدينة تلّ أبيض في شهر شباط الماضيّ ليلًا حالكًا وذلك عقب انفجار سيّارة مفخّخة وسط المدينة والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى، و بالإضافة إلى تلّ أبيض فقد شهدت مدينتي عين عيسى وراس العين وبلدات حلف وسلوك وحمام التركمان والواقعة ضمن منطقة ” نبع السلام” والتي بدورها نالت نصيبها من مثل هكذا تفجيرات، إذ يذهب ضحيّتها في كلّ مرّة عدد من الشهداء والجرحى من الأهالي المدنيين العُزّل، إذ لا يزال حقد ” قسد” نتيجة خسارتها مُنصبًّا على المدنيين عبر إرسال السيّارات المفخّخة لتغتال أرواح المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنّهم أبناء تلك الأرض، وبهدفٍ منها خلق عدم الأمان والفوضى.

وتمرّ تلك السيّارات المفخّخة وسط تهاون ما يُسمّى ” بالجيش الوطنيّ” الذي لم يستطع حتّى اليوم تأمين المنطقة ليس فقط أمنيًّا، بل ومن الناحية المعيشيّة أيضًا.