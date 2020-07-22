المقابر الجماعيّة في الرقّة حصيلة متزايدة

لا يزال فريق الاستجابة الأوليّة في الرقّة السوريّة يواصل انتشال الجثث من المقابر الجماعيّة التي لا تزال تظهر بين وقتٍ وآخر وكان آخرها مقبرة تلّ زيدان الواقعة شرقيّ الرقّة بنحو 5 كم.



وبحسب قائد فريق الاستجابة الذي أفاد باستخراج 234 جثّة من مقبرة تلّ زيدان، وأضافَ أنّ الجثث المستخرجة تتراوح أعمار أصحابها بين 35- 25.



هذا وكان فريق الاستجابة قد استخرج في شهر نيسان الماضي نحو 200 جثّة من منطقة الحمرات شرقيّ الرقّة كان أصحابها قد قضَوا في قصف التحالف على الرقّة في 2017 ضدّ تنظيم داعش، دون الوضع بالحسبان مصير الآلاف من الأهالي هناك.



هذا وتوزّعت المقابر السابقة في منطقة البارنوراما والتي تُعدّ أكبر مقبرة جماعيّة في الرقّة، بالإضافة إلى المقابر التي تتوزّع في الحدائق، أو حتّى المتواجدة تحت الأنقاض والتي يتمّ اكتشافها بشكلٍ دوريّ، إذ يتولّى الفريق في كلّ مرّة عمليّة توثيق الجثث ونقلها إلى مقابر مخصّصة ليتمّ التعرّف عليها لاحقًا من قبل ذويها.



هذا وقد بلغ عدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعيّة خلال العامين الماضيين نحو 6 آلاف جثّة تعود غالبيتها لمدنيين من محافظة الرقّة .



ولم تكن معظم المقابر الجماعيّة نتاج التحالف الدوليّ فقط ، بل وأيضًا تنظيم داعش الذي خلَّف وراءه مقابر جماعيّة تعود لمدنيين من أبناء الرقّة كان التنظيم قد أعدمهم بشكلٍ ميدانيّ في ساحات الرقّة أو داخل سجونه وكان أكثرهم من عناصر الجيش الحرّ الذين أسرهم خلال حربه معهم معهم في يناير 2014 أو حتّى ممّن تمّ إعدامهم بشكلٍ فرديّ والذين هم غالبيّتهم ممّن رفضوا سياسة التنظيم القمعيّة، وطريقة السيطرة التي جاء بها ، ويُضاف إليهم الأسرى والرهائن الأجانب من الصحفيين أو العاملين في المجال الإنسانيّ.



وتأتي ظاهرة المقابر الجماعيّة من كون أنّ أهالي الرقّة لم يعُد بإمكانهم دفن موتاهم في الأماكن المخصّصة لدفن الموتى ، وذلك بسبب اشتداد وطأة الحرب آنذاك ، ممّا اضطرّهم إلى دفنهم إمّا في فناء منازلهم أو الحدائق العامّة ، أو الساحات الكبيرة الخالية ، أو الملعب البلديّ.



ويُذكَر أنّ عدد المقابر الجماعيّة المكتشفة في الرقّة بلغ نحو 26 مقبرة حتّى الآن.

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