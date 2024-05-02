في حادثة هزت في مدينة الرقة في الأمس، تمكن الأهالي في حي المشلب من القبض على عنصر من مليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعدما حاول خطف فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعمل كممرضة.

وفقًا للتقارير، فإن “إبراهيم عثمان السعيد”، عنصر في فريق إزالة الألغام التابع لمليشيا قسد، حاول خطف الفتاة باستخدام سكين، ومن ثم وضعها في حقيبة سيارته بهدف الفرار.

لحسن الحظ، تمكن الأهالي من التصدي له والقبض عليه، وتم تسليمه إلى قوات الأسايش التابعة لقسد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



الأوراق الثبوتية لمرتكب جريمة الخطف



فيما يغلب على الشارع الرقي عدم الثقة بقوات الأسايش والتي يعتبر الكثيرون أنها ستقوم باخلاء سبيل السعيد كما فعلت سابقاً في العديد من حوادث الاعتداء والانتهاك التي ارتكبها عناصرها والعناصر التابعين لقسد.

تعكس هذه الحادثة تفاقم الوضع الأمني في المناطق التي يسيطر عليها مليشيا قسد، وتبرز الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الأمنية لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من أي تهديدات محتملة.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الحادثة أيضًا تأثير الانتشار المتزايد للمخدرات في هذه المناطق، الأمر الذي اضفى حالة عدم الأمان في المنطقة وانتشار السرقات والاعتداءات.

يجب أن تكون هذه الحادثة نقطة تحذير للسلطات المحلية والدولية بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للحد من انتشار الجريمة والمخدرات في المناطق المتضررة، وضمان سلامة وأمان المدنيين في كل الأوقات. وبالنظر إلى الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها بعض المحسوبين على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، نطالب بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، وذلك لضمان سلامة وأمان المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها.