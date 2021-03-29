نشرة بأسعار المواد الأساسية في محافظة الرقة ٢٩ آذار ٢٠٢١

نشرة بأسعار بعض المواد الأساسية في محافظة الرقة، هذا وتتغير الأسعار بشكل مطرد “متزايد” بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

كما كان لاغلاق الطرق بين مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق سيطرة مليشيا قسد، دور في الارتفاع الكبير للاسعار في الرقة وريفها.

تم اعتماد الأسعار للمواد بجودة متوسطة، وقد تتوفر بعض المواد بسعر أرخص أو أغلى تبعاً لجودتها ومصدرها.





الذهب وصرف العملات

الصنف السعر بالليرة السورية الدولار الأمريكي ٣٨٠٠ اليورو ٤٤٧٠ الليرة التركية ٤٥٠ غرام ذهب ٢١ قيراط ١٩٥٠٠٠

مواد أساسية

المادة ١كغ السعر بالليرة السورية لحم غنم ١٦٠٠٠ لحم خروف ١٨٠٠٠ فروج ٥٣٠٠ خبز ١٥٠ سكر ٢٥٠٠ رز ٤٠٠٠ شاي ٢٧٠٠٠ زيت نباتي ١لتر ٦٠٠٠ زيت زيتون ١ لتر ١٠٠٠٠ سمنة نباتية ٥٥٠٠ سمنة حيوانية ٢٥٠٠٠ برغل ٢٠٠٠ عدس شوربة نوع أول ٣٢٠٠ عدس مجدرة نوع أول ٣٥٠٠ عدس شوربة “معونة” ٢٨٠٠ عدس مجدرة “معونة” ٣٢٠٠

خضروات أساسية

الصنف ١ كغ السعر بالليرة السورية تفاح ١٧٠٠ برتقال ٣٠٠٠ موز لبناني ٣٥٠٠ موز صومالي ٤٥٠٠ جزر ١٥٠٠ فليفلة ٦٠٠٠ ليمون ٤٠٠٠ فول ٦٥٠ خس ٥٠٠ بطاطا ٦٠٠ بندورة ١٣٠٠ خيار ١٣٠٠ باذنجان ٢٢٠٠

محروقات

النوع السعر بالليرة السورية بنزين سوبر ٧٥٠ بنزين نظامي ٢٨٠٠ مازوت ٥٠٠ جرة غاز سوق حرة ١٨٠٠٠ جرة غاز “مركز التوزيع” ٢٨٠٠