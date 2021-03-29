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نشرة بأسعار المواد الأساسية في محافظة الرقة ٢٩ آذار ٢٠٢١

29 مارس، 2021

نشرة بأسعار بعض المواد الأساسية في محافظة الرقة، هذا وتتغير الأسعار بشكل مطرد “متزايد” بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
كما كان لاغلاق الطرق بين مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق سيطرة مليشيا قسد، دور في الارتفاع الكبير للاسعار في الرقة وريفها.
تم اعتماد الأسعار للمواد بجودة متوسطة، وقد تتوفر بعض المواد بسعر أرخص أو أغلى تبعاً لجودتها ومصدرها.



الذهب وصرف العملات

الصنف السعر بالليرة السورية
الدولار الأمريكي٣٨٠٠
اليورو ٤٤٧٠
الليرة التركية٤٥٠
غرام ذهب ٢١ قيراط١٩٥٠٠٠

مواد أساسية

المادة ١كغالسعر بالليرة السورية
لحم غنم ١٦٠٠٠
لحم خروف ١٨٠٠٠
فروج٥٣٠٠
خبز١٥٠
سكر٢٥٠٠
رز٤٠٠٠
شاي٢٧٠٠٠
زيت نباتي ١لتر٦٠٠٠
زيت زيتون ١ لتر١٠٠٠٠
سمنة نباتية٥٥٠٠
سمنة حيوانية٢٥٠٠٠
برغل٢٠٠٠
عدس شوربة نوع أول٣٢٠٠
عدس مجدرة نوع أول٣٥٠٠
عدس شوربة “معونة”٢٨٠٠
عدس مجدرة “معونة”٣٢٠٠

خضروات أساسية

الصنف ١ كغ السعر بالليرة السورية
تفاح١٧٠٠
برتقال٣٠٠٠
موز لبناني٣٥٠٠
موز صومالي٤٥٠٠
جزر١٥٠٠
فليفلة٦٠٠٠
ليمون٤٠٠٠
فول٦٥٠
خس٥٠٠
بطاطا٦٠٠
بندورة١٣٠٠
خيار١٣٠٠
باذنجان٢٢٠٠

محروقات

النوعالسعر بالليرة السورية
بنزين سوبر٧٥٠
بنزين نظامي٢٨٠٠
مازوت٥٠٠
جرة غاز سوق حرة١٨٠٠٠
جرة غاز “مركز التوزيع”٢٨٠٠
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