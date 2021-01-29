تلّ أبيض رسائل الموت بدم الأبرياء

المكان : تلّ أبيض شمالي مدينة الرقّة

الزمان: 28 يناير 2021

المكان المُستهدَف : سوق لبيع الخضار

الضحايا : المدنيّون كالعادة

انفجار بواسطة دراجة ناريّة هزّ وسط تلّ أبيض السوريّة يوم الثلاثاء راح ضحيّته أربعة شهداء من المدنيين، وهم :

1- إسماعيل الحامد

2- جاسم الهوى

3- فاضل الشياب



إضافةً إلى العديد من الجرحى .

مشهدُ التفجير هذا لا يختلف عمّا سبقه من مشاهد تفجيراتٍ سابقة طالت مدينة تلّ أبيض، وكان المُستَهدَف فيها كلّ مرّة هم المدنيّون، وأماكن عملهم وأشغالهم، حيث وقع التفجير ما قبل الأخير في 7/ يوليو من عامّ 2020 والذي تمّ تنفيذه عن طريق سيّارة مفخّخة كانت قد رُكِنَت في ساحة الفرن بالقرب من مبنى الأمن الجنائيّ، والذي بدَا في منظرٍ جهنّمي تعَالَت فيه ألسنة اللّهب، وصوت سيّارات الإسعاف التي خالطها أصوات الناس نتيجة هول المشهد والذي قد وقعَ ضحيّته العديد من الشهداء.

هذا ولا يزال الاتّهام يُوَجّه بعد كلّ تفجير نحو ميليشيا “قسد” التي لا تزال تتَّبع نهج الانتقام من أهالي المناطق التي انسحبَت منها -بما فيها تلّ أبيض- وذلك إثرَ عمليّة نبع السلام التي شنّتها تركيا ضدّ ميليشيا “قسد” في 9/أكتوبر 2019 على اعتبار أنّ الميليشيا منظّمة إرهابيّة بالنسبة لتركيا، ومُهدّدةً لجنوب البلاد.

ولايزال مسلسل التفجيرات مستمرًّا منذ سيطرة ميليشيا “الجيش الوطنيّ” المدعوم تُركيًّا، والذي يفرض سيطرته على تلّ أبيض وعدد من مدن شمال الجزيرة السوريّة.

كثيرةٌ هي التفجيرات التي طالت مدن تلّ أبيض، وعين عيسى، و رأس العين وأريافها، نهارًا كان الوقت أم ليلًا، و كثرٌ هم الضحايا من المدنيين العُزَّل الذين لا ذنْبَ لهم إلّا أنّهم هم أهل الأرض المحكومين بغيرهم، إذ تمرُّ المفخّخات وسط تلك التنظيمات الإرهابيّة، تحمل رسائل التهديد بالموت، و المكتوبة بدماء الضحايا الأبرياء.

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