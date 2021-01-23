الرقّة محكومةٌ بالسرقة

يقول المَثَل الهنديّ: يصنَع الفقر لصوصًا كما يصنع الحُبّ شعراء.

الفقرُ الذي جعل من اللّصوصيّة بيئةً خصبةً لانتشارها في مدينة الرقّة الخاضعة لسيطرة ميليشيا ” قسد” إذ تعاني كثير من أحياء الرقّة في الفترة الأخيرة من تزايد حالات السرقة التي تطال المنازل والمحلّات التجاريّة حيث بدأت تزداد حالات السرقة بشكلٍ ملحوظٍ مع بداية فرض حظر التجوال المُتّخذ ضمن إجراءات فيروس كورونا المُنتشر حاليًّا على مستوى العالم ، وذلك بسبب فقدان الكثير من الشباب لأعمالهم ، في حين أنِّ كثيرًا منهم لايجد عملًا أبدًا ، وهو ما حمَلِ الكثير بالتجرّؤ على مدِّ أيديهم إلى ممتلكات الأهالي الذين أصبحوا يتذمّرون من حالات السرقة التي أصبحت نشاطًا يوميًّا لكثيرٍ من ضِعاف النفوس مستعينين بمَعَدّاتٍ تُستَخدم لكسر الأقفال وخرق حُرُمات البيوت والمحلّات وسرقة ما بداخلها من ممتلكات خَفِّ حملُها أم ثَقُل لا يهُمّ ، المهم أن يحصل اللّصوص على مُبتَغاهم وتنفيذ مهمّة السرقة حتّى لو اضطُرَّ الأمر إلى قتل قاطني المنزل الذي تتمّ سرقته كما حصل في الصيف الماضي بعد أن أقدَم عدد من اللّصوص على قتل إمرأة في الرقّة في حيّ التوسعيّة بغيّة سرقة مصاغها ، كما تمّ سرقة المدعو (م.ك) والذي كان قد أحضر حديد بقيمة 4 مليون ليرة سوريّة من أجل إكمال بناء جامع بلال بن رباح والذي تعود ملكيته للمدعو.

ناهيك عن سرقة السيّارات التي تتمّ في وضح النهار أو في اللّيل حيث يُقدِم اللّصوص على تفكيك محرّكات السيّارات وإزالة لوحة هيكلها بالإضافة إلى تزوير أوراقها وبيعها عن طريق سماسرة.

وبحسب المدعو (ع.ك) أنّه كان في زيارةٍ عند الأصدقاء وعند خروجه اكتشف سرقة بطاريّة سيّارته، كغيرها من السيّارات التي يتمّ سرقتها يوميًّا.



حاميها حراميها :

ولا يغيب عن المشهد السارق واللّصّ الأكبر الذي يدّعي وضع أساس الديمقراطيّة ميليشيا ” قسد” التي أقدَمَت على سرقة مُقدَّرات الرقّة من زراعة وثروة حيوانيّة ونفط ، بالإضافة إلى وضع يدها على كثير من ممتلكات الأهالي بحجّة أنّ أهلها ينتمون لتنظيم داعش ، أو أَنّ أصحابها غير متواجدين على أراضيّ الرقّة ، وغيرها من الحجج التي تبرّر لهم سرقة مقدّرات المحافظة وممتلكات أهاليها، وقاطنيها .

وليست السرقة في الرقّة وحدها بل في مدينة تلّ أبيض التي يسيطير عليها ” الجيش الوطنيّ” وليس ببعيد حيث أقدَم على سرقة سيّارة من نوع “تويوتا” بالإضافة إلى مبلغ (1.5) مليون ليرة من المدنيّ ( غازي الفنّوش)

أخلاق وقيم مسروقة :

ولا يوجد خطر أكبر من سرقة مفاهيم وعقول الأهالي والقيم التي نشؤوا عليها ، والتي تسعى سُلطة الأمر الواقع لتثبيتها بأنَّ الرقّة أرضٌ لأقليّةٍ بعينها وذلك من خلال عمل هذه السُلطة على سرقة تاريخ الأرض ، وأخلاق وقيم أبنائها التي تربوا عليها من خلال تجويعهم ، وسرقةِ مُقدّرات أرضهم وجعلهم يفكرون بتحصيل قوت يومهم ولو عن طريق السرقة .