الرقّة شتاءٌ جديد و أزمة محروقات

يرحل ُ الصيف عن سوريا بأزماته من انقطاعٍ للكهرباء والماء و طوابير الخبز والغاز وغيرها من خدماتٍ ويأتي الشتاء بأزماتٍ إضافيّة يزيد عليها أزمة المحروقات التي تتضمّن الغاز والمازوت الذي يُعدّ مادّة الشتاء الأساسيّة ، وهذي هي الرقّة حالها حال أي مدينة سوريّة لا تتوفّر فيها مادّة المحروقات إلّا بعصوبةٍ وشروط تفرضها ميليشيا “قسد” على الأهالي الذين ينتظرون توزيع المازوت عليهم من قِبَل سُلطة الأمر الواقع حيث اشترطت أن لا تتمّ تعبئة المازوت إلّا من قِبَل الوكيل أو المندوب عنها ، وبرعاية صهاريج ” القاطرجي” التي تدخل بشكلٍ شبه يوميّ من معبر ” الطبقة” باتّجاه الحسكة .

هذا و ستحصل كلّ عائلة بدورها على 660 ليتر خلال الشتاء وذلك على دُفعات عن طريق بطاقة تسجيل ، حيث يبلغ سعر البرميل الواحد 17500 فيما لم يصل الدور على كثير من منهم، بحسب الأهالي هناك .

وحتّى لو أراد أحدهم أخذ حاجته من المازوت بما وما يتوفّر لديه من مال من أحد الباعة فإنّ “قسد” لا تسمح إلّا بالشراء عن طريق مندوبيها و تحت فرض شروطها ، وذلك بعد إلغائهم للخزَّانات الخاصّة .

وبسبب الأسعار المرتفعة وقِلّة توفر المال وازدياد برودة الشتاء يلجأ الكثير من أهالي الرقّة إلى استبدال المازوت بالكاز وذلك بسبب رخص سعره إذ يتراوح سعر اللّتر الواحد بين 400 و 500 ليرة سوريّة ، إلّا أنّ نسبة خطره كبيرة والتي تؤدّي في كثيرٍ من الأحيان إلى التسبّب بانفجارات أو اشتعال حريق، ولا يقتصر استخدام الكاز على التدفأة فقط بل أيضًا على استخدامه في الطبخ عِوضًا عن الغاز الذي بات تحصيله أيضًا ليس بالأمر السهل حيث بلغ السعر الحرّ لجرّة الغاز 15500 ليرة سوريّة ، بينما تُباع عن طريق المندوب أو ما يُعرَف باسم ” الكومين” 3000 ليرة سوريّة.

هذا وتشهد معظَم أحياء الرقّة انقطاعًا مستمرًّا وهو ما يحرم الأهالي من استخدام مدافئ الكهرباء والسخّانات التي توفّر الماء الساخن ، وتخفّف في الوقت نفسه من عبئ استخدام المازوت المتواصل .

كما ولم يقتصر توفّر المازوت على المنازل فحسب بل على عددٍ من القِطاعات الخدميّة مثل الأفران والمزاصلات وكذلك الخدمات الزراعيّة، وأنّ الكميّات المرسلة من حقل “عمر” و ” الحسكة ” لا تكفي ، فيما عزَا مراقبون إلى أنّ السبب يعود إلى الإمدادات التي ترسلها “قسد” إلى مناطق النظام الذي هو بدوره يتّبع الطريقة نفسها في توزيع المازوت والغاز ضمن مناطق سيطرته.

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