في أسبوع “الفتاة “خطفٌ في مناطق ” قسد”

لا يكاد يمرّ شهر دون حادثة خطف لفتاة من قِبل ميليشيا ” قسد” حيث أقدمت الميليشيا بذراعيها العسكريين PKK- PYD على اعتقال الطفلة ” روان عمران عليكو ” في بلدة الدرباسيّة شماليّ الحسكة وسوقها للخدمة الإجباريّة ، وذلك بحسب مصادر إعلاميّة محليّة في المنطقة الشرقيّة ، حيث تواصل تلك الميليشيات اعتقال القاصرات وسوقهم لمعسكراتها.

هذا ولا يكاد يمرّ شهر إلّا وتقوم ميلشيا “قسد” باختطاف العشرات من الأطفال سيما الإناث، بهدف إلحاقهنّ بمعسكرات التجنيد الإجباريّ في صفوف الميليشيّات الانفصاليّة الكرديّة، شمال شرقيّ البلاد، في مواصلةٍ مستمرّة بهدف تجنيد القاصرات في مناطق سيطرتها .

هذا وتمّ تناقل صورة للطفلة المُختطفة ” روان ” على صفحات التواصل الاجتماعيّ وتحمل معلومات شخصيّة للطفلة من قبل ” قسد” ممّا يزيد من حجم انتهاكات وممارسات ” قسد” بحقّ القاصرات .

هذا وكانت منظمة حقوق الإنسان “HUMAN RIGHTS WATCH” قد اتّهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرةً إلى استهداف الحزب للأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قوّاته.

كما أنّ جهات حقوقيّة وثّقت زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصاليّة للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة ، وأشارت إلى استهداف “قسد” الأطفال النازحين .

ولا تُستثنى وحدات حماية المرأة أحد أذرع حزب العمال الكردستاني الإرهابيّ من تهمة الخطف وخاصّة الفتيات ، في عمليّة الهدف منها في كلّ مرّة هو إرسال الفتيات القاصرات إلى معسكرات التجنيد .

هذا وكان العالم قد احتفل يوم الأحد الماضي 11 / اكتوبر باليوم العالميّ للفتاة ، من أجل دعم الأولويّات الأساسيّة لحماية الفتيات حول العالم ، وزيادة الفرص من أجل حياة أفضل لها ، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول عدم المساواة التي تواجهها على أساس جنسها .