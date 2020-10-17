في أسبوع “الفتاة “خطفٌ في مناطق ” قسد”

لا يكاد يمرّ شهر دون حادثة خطف لفتاة من قِبل ميليشيا ” قسد” حيث أقدمت الميليشيا بذراعيها العسكريين PKK- PYD على اعتقال الطفلة ” روان عمران عليكو ” في بلدة الدرباسيّة شماليّ الحسكة وسوقها للخدمة الإجباريّة ، وذلك بحسب مصادر إعلاميّة محليّة في المنطقة الشرقيّة ، حيث تواصل تلك الميليشيات اعتقال القاصرات وسوقهم لمعسكراتها.
هذا ولا يكاد يمرّ شهر إلّا وتقوم ميلشيا “قسد” باختطاف العشرات من الأطفال سيما الإناث، بهدف إلحاقهنّ بمعسكرات التجنيد الإجباريّ في صفوف الميليشيّات الانفصاليّة الكرديّة، شمال شرقيّ البلاد، في مواصلةٍ مستمرّة بهدف تجنيد القاصرات في مناطق سيطرتها .
هذا وتمّ تناقل صورة للطفلة المُختطفة ” روان ” على صفحات التواصل الاجتماعيّ وتحمل معلومات شخصيّة للطفلة من قبل ” قسد” ممّا يزيد من حجم انتهاكات وممارسات ” قسد” بحقّ القاصرات .
هذا وكانت منظمة حقوق الإنسان “HUMAN RIGHTS WATCH” قد اتّهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرةً إلى استهداف الحزب للأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قوّاته.
كما أنّ جهات حقوقيّة وثّقت زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصاليّة للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة ، وأشارت إلى استهداف “قسد” الأطفال النازحين .
ولا تُستثنى وحدات حماية المرأة أحد أذرع حزب العمال الكردستاني الإرهابيّ من تهمة الخطف وخاصّة الفتيات ، في عمليّة الهدف منها في كلّ مرّة هو إرسال الفتيات القاصرات إلى معسكرات التجنيد .
هذا وكان العالم قد احتفل يوم الأحد الماضي 11 / اكتوبر باليوم العالميّ للفتاة ، من أجل دعم الأولويّات الأساسيّة لحماية الفتيات حول العالم ، وزيادة الفرص من أجل حياة أفضل لها ، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول عدم المساواة التي تواجهها على أساس جنسها .