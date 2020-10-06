الولايات المتّحدة الأميركيّة تُعيد مواطنيها الدواعش



أعلنت الولايات المتّحدة الأميركيّة الأسبوع الماضي، أنّها أعادت جميع مواطنيها المنخرطين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابيّ ، والذين كانوا مُحتَجَزين من قِبل ميليشيا ” قسد ” أثناء سيطرتها على الرقّة عامّ 2017

وتمّت إعادة هؤلاء العناصر في وقتٍ تواصل فيه واشنطن الضغط على الدول الأوربيّة لإعادة مواطنيها من الدواعش.

وفي بيانٍ صادر عن وزارة العدل الأمريكية، جاء فيه ” أنّ أمريكيَين اثنين يُقال أنّهما دعما “داعش” قد مَثُلَا أمام محكمةٍ في فلوريدا لاتهامهما بتقديم دعم ماديّ للتنظيم، ولفتت إلى أنّ ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سوريا والعراق وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 شخصًا من بينهم 10 يواجهون اتهامات”.

وذكرت الوزارة ” بأن أمريكيين آخرين يواجهان تُهمًا مماثلة خضعا لإجراءات قضائيّة في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر، وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القوميّ جون ديميرس في البيان: ” إنّ الولايات المّتحدة أعادت كلّ الأمريكيين الذين دعموا داعش وكانوا، حسب المعلومات المتوفرة، محتَجزين لدى ميليشيا قسد ، ووجهنا إليهم اتّهامات” واصفًا هذه الخطوة بأّنها “مسؤوليّة أخلاقيّة.

كما وحثّت وزارة العدل الأمريكية دولًا أُخرى، خاصّةً في أوروبا الغربيّة على “العمل بمثل هذه الطريقة وإعادة مواطنيها من سوريا” وقالت إنها ستساعدها في تحمّل “مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعمًا لتنظيم داعش”.

إذ يُشكّل الأوروبيون نحو الخُمس أي ما يُقدَّر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم “داعش” ويحتجزهم المسلّحون الأكراد في سوريا ، في وقتٍ يوجد الكثير من الدول الأوروبيّة متردِّدة في إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفًا من انعكاس مثل هكذا إجراء على الداخل الأوروبيّ.

ويُذكَر أنّ هناك نحو ألفَي عنصر من تنظيم ” داعش” ومن جنسيّات شتّى يقبعون في سجون ميليشيا ” قسد ” كانت قد احتجزتهم اثناء سيطرتها على الرقّة بدعمٍ دوليّ منذ ثلاثة أعوام .