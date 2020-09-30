احتقان شعبيّ في ريف الرقّة الشمالي

استُشهد مدنيِّان وأصيب آخرون منذ يومين، برصاص ميليشيا “قسد” في قرية التروازية المتاخمة للطريق الدولي “M 4” في ريف الرقّة الشمالي، حيث قام السكان بطرد مليشيا “قسد” من قريتهم بشكل كامل وفرض سيطرتهم عليها.
هذا وبحسب ما ورِد عن مصادر محليّة بريف الرقّة : أنّ “شجارًا جرى بين أحد أبناء القرية ومسلحي دوريّة من “قسد” على خلفيّة استفزازات المسلحين لشاب مدنيّ وكذلك محاولة الميليشيا لتفتيش أحد المنازل دون إذن من أصحابها وهو ما استدعى تدخّل أهالي القرية ومنع الميليشيا من تفتيش المنزل، لتردّ الدوريّة بالرصاص الحيّ لتفريق جموع أهل القرية ، ممّا أدّى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح آخرين” بحسب المصادر.
وأضافت المصادر أنّ “أهالي القرية اعتقلوا عددًا من مسلحيّ “قسد” لتقوم الميليشيا على إثرها بسحب حواجزها ومقرّاتها من القرية”
وتابعت المصادر، أنّ “قوّات ميليشيا ” قسد” استقدمت تعزيزات عسكريّة إلى بلدة الكنطري القريبة من قرية التروازية بعد طرد الأهالي عناصر قوّات ” قسد منها”.
كما وتشهد مناطق الجزيرة السوريّة تظاهرات شعبيّة تطالب بطرد الجيش الأمريكي المتواجد هناك ، في وقتٍ تمعن ميليشيا “قسد” في التنكيل بالأهالي، بالإضافة إلى حصار عدد من القرى والبلدات واعتقال الشباب بشكل يوميّ ، وسرقة مقدّرات وثروات المنطقة والتي آلت إلى حالة ضنك العيش التي يعيشها أهالي الجزيرة السوريّة .