احتقان شعبيّ في ريف الرقّة الشمالي

استُشهد مدنيِّان وأصيب آخرون منذ يومين، برصاص ميليشيا “قسد” في قرية التروازية المتاخمة للطريق الدولي “M 4” في ريف الرقّة الشمالي، حيث قام السكان بطرد مليشيا “قسد” من قريتهم بشكل كامل وفرض سيطرتهم عليها.

هذا وبحسب ما ورِد عن مصادر محليّة بريف الرقّة : أنّ “شجارًا جرى بين أحد أبناء القرية ومسلحي دوريّة من “قسد” على خلفيّة استفزازات المسلحين لشاب مدنيّ وكذلك محاولة الميليشيا لتفتيش أحد المنازل دون إذن من أصحابها وهو ما استدعى تدخّل أهالي القرية ومنع الميليشيا من تفتيش المنزل، لتردّ الدوريّة بالرصاص الحيّ لتفريق جموع أهل القرية ، ممّا أدّى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح آخرين” بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أنّ “أهالي القرية اعتقلوا عددًا من مسلحيّ “قسد” لتقوم الميليشيا على إثرها بسحب حواجزها ومقرّاتها من القرية”

وتابعت المصادر، أنّ “قوّات ميليشيا ” قسد” استقدمت تعزيزات عسكريّة إلى بلدة الكنطري القريبة من قرية التروازية بعد طرد الأهالي عناصر قوّات ” قسد منها”.

كما وتشهد مناطق الجزيرة السوريّة تظاهرات شعبيّة تطالب بطرد الجيش الأمريكي المتواجد هناك ، في وقتٍ تمعن ميليشيا “قسد” في التنكيل بالأهالي، بالإضافة إلى حصار عدد من القرى والبلدات واعتقال الشباب بشكل يوميّ ، وسرقة مقدّرات وثروات المنطقة والتي آلت إلى حالة ضنك العيش التي يعيشها أهالي الجزيرة السوريّة .