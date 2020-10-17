الإدارة الذاتيّة تكشف عن إحصائيّة جديدة لسجناء داعش

في إحصائيّةٍ جديدة كشفت ما يُسمّى ب “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد” في شمال شرقيّ سوريا عن عدد أسرى تنظيم “ داعش ” المحتجزين في سجونها.

وبحسب ما نشرته وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتيّة يوم الثلاثاء 6 تشرين الأوّل / أكتوبر بأنّه يوجد حوالي 19 ألف سجين من تنظيم “داعش” في ميليشيا ” قسد” بينهم 12 ألف سوريّ و 5 آلاف عراقيّ، و 2000 أجنبي ينحدرون من 55 دولة.

و بحسب عضو في “مجلس العدالة الاجتماعيّة” في شمال شرقيّ سوريا خالد علي، قال “يمثُل 900 سجين سوريّ من داعش أمام المحكمة منذ بداية العام الحالي”

وأضاف أنّ محاكمة سجناء تنظيم “داعش ” السوريين مستمرّة ولم تتوقف، أمّا بالنسبة للأسرى الأجانب فلم تتمّ محاكمتهم، مشيرًا إلى أنّه لم تقدّم أيّ جهة دوليّة حتّى الآن مساعدات لِمَا تُسمّى بمحكمة “الدفاع عن الشعب”

وتحدّث عليّ عن صعوبات تواجههم في المحاكمات من حيث القضاة والمحقّقين، ودور القضاء والسجون، وقلّة عدد المترجمين المحلّفين، والوضع الأمنيّ غير الآمن متدرّعًا بالهجمات التركيّة المستمرّة على مناطق شمال شرقيّ سوريا ، وأنّ المجتمع الدوليّ لم يقدّم التعاون والدعم المطلوبين بما يخصّ ملف سجناء داعش.

هذا ويُحاكَم الأسرى السوريون وفقًا لقوانين ما يُسمّى “الإدارة الذاتيّة” وخاصّة المرسوم رقم “20” الصادر عنها عام 2014 ويستند إلى القانون السوريّ في حال عدم وجود نصّ يعاقب المجرم ضمن قوانين “الإدارة الذاتيّة”

ولا يوجد ضمن قوانين “الإدارة” حكم الإعدام، ولا تتمّ محاكمة الأطفال دون سِنّ الـ17

وكانت قد كشفت رئيسة الهيئة التنفيذيّة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) إلهام أحمد في 4 من تشرين الأوّل الحالي، أنّ “مسد” عقد اتفاقًا مع “الإدارة الذاتيّة” يتضمّن إخراج جميع السوريين من مخيم “الهول”

وأضافت أحمد أنّ قرار النازحين السوريين البقاء في “الهول” لن يكون من مسؤوليّة “الإدارة الذاتيّة” أي أنّهم لن يكونوا “محتجزين” مشيرةً إلى أنّ المخيّم سيبقى للّاجئين الأجانب فقط إلى حين معالجة ملفهم بطريقة أخرى.

وأكدت أحمد أنّ المجلس التشريعيّ في الإدارة الذاتيّة يدرس إصدار عفو عامّ عن المعتقلين وفق ضوابط أصوليّة وقانونيّة محدَّدة.

ويعيش في مخيم “الهول” نحو 70 ألف شخص، معظمهم من عائلات تنظيم “داعش ” كما تقول “الإدارة الذاتيّة” التي تشرف على المخيّم.