التجنيد من جديد على أجندة ميليشيا قسد

حملة جديدة للتجنيد الإجباري أطلقتها ميلشيا قسد في مدينة الرقة، حيث أقدمت الميلشيا على نشر عناصر من الشرطة العسكرية على عدد من الحواجز على أطراف مدينة الرقة لاعتقال الشبّان بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وتوزعت الحواجز حسب المناطق التالية :

-حاجز المشلب

-حاجز الكسرات

-حاجز الفروسية

-حاجز السباهية

-حاجز الأسديّة

هذا وتجدّد حملات التجنيد في الرقّة بين الفينة والأُخرى حيث كان آخرها في 25 يوليو الماضي إذ قامت ميليشيا ” قسد” بحملة اعتقالات طالت العديد من الشبّان من أبناء الرقّة، حيث تمّ اعتقالهم من على حواجز الميليشيا المنتشرة عند مداخل مدينة الرقّة، وذلك من أجل زجّهم في معسكرات التجنيد الإجباريّ.



خطف الفتيات من أجل زجّهن في معسكرات “قسد”

وعلى الرغم من منادة ” قسد” بحريّة المرأة وإطلاق الشعارات الرنّانة حولها إلّا أنّ خطف الفتيات من أمام منازلهن جائزٌ، حيث أقدمت وحدات حماية المرأة أحد أذرع حزب العمال الكردستاني الإرهابي على خطف الطفلة شادن الدرويش البالغة من العمر ١٥ عام من أمام منزل ذويها في قرية حمرة جماسة شرق مدينة الرقة في شهر آب الجاري، كما سبقها في شهر يوليو الماضي أيضًا التجرؤ وخطف الطفلة ” ابتهال عبدالله حوران الغبين الفدعاني” 15 عامًا من حيّ المشلب، ويبقى الهدف من هذا الخطف هو إرسال الفتيات المخطوفات إلى معكسرات القتال التابعة للميليشيا، حيث لم تعد الطفلة ابتهال إلى ذويها إلّا بعد مفاوضات بين عشيرة الفدعان التي توعّدت ” قسد” بالرّدّ في حال لم تتمّ إعادة الفتاة، وهو الأمر الذي جعل “قسد” ترضخ لمطالب عشيرة الفدعان، بالإضافة إلى رفض ” قسد” تسليم تسجيلات الفيديو الخاصّة بالمناطق التي يتمّ بها الخطف، حتّى لا يتمّ فضح انتهاكاتهم بحقّ المدنيين.



ولا تزال ” قسد” تتّبع هذا الأسلوب من الخطف والاعتقال منذ دخولها الرقّة عامّ 2017 حيث كانت تقوم باعتقال الشبّان وزجّهم في معاركها ضدّ تنظيم داعش، واستمرّ هذا الحال مع بدء عمليّة ” نبع السلام” التي شنّتها تركيا في أكتوبر من العامّ الماضيّ ضدّ ” قسد” وذلك بهدف تطهير حدودها الجنوبيّة مع سوريا، على اعتبار أنّ ” قسد” والمكوّنة من تنظيمي pkk و YPG تنظيمين إرهابيين يجب محاربتهما.



أحداثٌ تجعل من ” قسد” في حال تخبّطٍ دائم حيال ما يجري ضدّها، خاصّة وأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة سحبت يدها من دعم الفصائل الكرديّة، لتضع مصيرها في يد تركيا باعتبار أنّ تركيا تعلم كيف تؤمّن حدودها بحسب الرأي الأميركيّ.

وهذا ما دفع ميليشيا ” قسد” بين الفينة والأُخرى بشنّ عمليّة انتقاميّة تطال بها الشبّاب من أبناء الرقّة وزجّهم في حروبها التي أخذت تنحسر شيئًا فشيئًا تحت الضربات التركيّة، ولم يشفع انتشار فيروس ” كورونا” لهؤلاء الشباب من الاعتقال الجائر بحقّهم على الرَّغم من أنّ ” قسد” تقوم بعمليّات الحيطة حِيال الفيروس حسب ما يمليه عليها هوى الحال.

ولا تُذكّرنا هذه الحالة من التخبّط والحملات التي تقوم بها ميليشيا قسد في الرقّة إلّا بتخبّط تنظيم ” داعش ” وقيامه بنفس هذه الحملات و اعتقال شباب الرقّة خاصّة أيّام الحملة الدوليّة ضدّه والزجّ بهم في حروبه التي لا هدف منها سوى إزهاقًا للأرواح، وتسييرًا لأجندةِ ما يصبون إليه، ليبقى الشباب الرقّي في الداخل يُصارع خوف الاعتقال الفجائيّ، أو الموت في حال الرفض، وهو الحال أيضًا على حواجز نظام الأسد.