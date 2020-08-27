الرقّة خاطف الفتيات معروف بفعلته وخاطف الأطفال لا تدري به ” قسد”

شهِد الأسبوع الماضي عملية خطف وفقد لأطفال من مدينة الرقّة، أطلق ناشطون على إثرها حملةً على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال، إثر مقتل طفلة بعد خطفها في محافظة الرقّة.

هذا وقد وعثر الأهالي الرقّة، في 19 آب الحالي، على جثّة الطفلة “فاطمة” التي تبلغ من العمر ثمان سنوات مقتولة على أطراف قرية المهاوش بريف الرقّة الشرقيّ، بعد ثلاثة أيّام على فقدانها ،من بعد ما أطلق ذووها نداءً للبحث عنها في المنطقة القريبة من القرية، وأبلغوا الشرطة المختصّة والمستشفيات في الرقّة لكن دون جدوى، ليجدوا الطفلة مقتولةً ومحروقة وقد تمّ ربط يديها.



وفتحت بما يُسمّى قوى الأمن الداخلي (أسايش) في الرقّة تحقيقًا في الحادثة، ولكن دون معرفة الجناة حتّى الآن.

وجاء مقتل الطفلة “فاطمة” بعد مرور شهر على مقتل الطفل “ياسر الفارس” الذي عُثِر عليه مشنوقًا في أحد المباني المدمّرة في مدينة الرقّة .

كما وقد سبقه قبل نحو ثلاثة أشهر مقتل الطفل “ خليل عبد الرزاق “ بطعنات في القلب والذي وُجِدَ مقتولًا في حمّام للسباحة، وفي منزل مُهدَّمٍ أيضًا، في شارع القطار في الرقّة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليّتها عن حوادث الخطف والقتل داخل مدينة الرقّة، كما لم تعلّق ميليشيا “قسد” بشكلٍ رسميّ على تلك الحوادث.

وأطلق ناشطون حملة باسم “توقّفوا عن قتل الأطفال” احتجاجًا على مقتل الأطفال المتكرّر في المحافظة منذ أن سيطرت القِوى الانفصاليّة على الرقّة في 2017.



خطف للفتيات أيضًا بهدف التجنيد



أقدمت وحدات حماية المرأة أحد أذرع حزب العمال الكردستاني الإرهابي على خطف الطفلة “شادن الدرويش” البالغة من العمر 15 عام من أمام منزل ذويها في قرية حمرة جماسة شرقيّ الرقة في شهر آب الجاري،كما سبقها في شهر يوليو الماضي أيضًا خطف الطفلة ” ابتهال عبدالله حوران الغبين الفدعاني” 15 عامًا من حيّ المشلب، ويبقى الهدف من هذا الخطف هو إرسال الفتيات المخطوفات إلى معكسرات القتال التابعة للميليشيا.