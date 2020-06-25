ما أكثَر العبيّ وما أرخص الشيوخ

لجين أحمد – الرقة تذبح بصمت

لطالما عُرِفَت “العباءة” في منطقة الجزيرة السوريّة بأنّها ملبسٌ لشيخ القبيلة و وجيهها، فهي لا تُلبَس إلّا لمن كان أهلًا لها، فهي بالنسبة للرجال يلبسها من كان رأيه محتشمًا أيضًا ويُعرَف بالاتزان والوقار وصاحب حكمة بين الناس، ولكن أصبحت العباءة مظهرًا دارجًا هذه الأيّام ” باستثناء عباءة النساء التي تُعتبر لباس تقليديّ لأهل الجزيرة السوريّة عمومًا ومحافظة الرقّة خصوصًا” فاليوم يلبسها من الرجال من لا يستحقها لا غاية له من لبسها سوى أن يُنادى ” بالشيخ فلان” ولكنّه ما إن يُصادفه خَيَار فيه نفاق إلّا ويُفضَح ما خُفيَ تحت عباءته من جهلٍ وسفاهة فلا ينفعه ثمن العباءة ولا جودتها.

فالعباءة تُورّث بين شيوخ القبائل، وتتَّبع محافظة الرقّة بشكلٍ عامّ هذه العادة فهم يورِّثون عباءة المشيخة لمن يتوسّمون فيه رجاحة العقل، وما يعود من سداد رأيه بالنفع على قبيلته و منطقته، فالمشيخة لا تُسلَّم لمن لديه المال الوفير أو المُلك الكثير، ولكنّها اليوم أصبحت بيد من بهم سفاهة الرأي، وجهلَ العواقب إلّا من استُثنَى.



وبعد شرحٍ عن العباءة لو كان أطول ولكن ضيق المقام عن إطالة الكلام جعلنا نعجل بذكرِ المثال فقد أقدَم أحد شيوخ العشائر المعروفة بريف الطبقة الغربيّ بإهداء عباءة إلى قائد قوّات ميليشيا ” قسد” مظلوم عبدي ، حيث قام وفد من متمشيخيّ عشائر عربيّة وبطلبٍ منهم بزيارة ” عبدي” للبحث حول آخر التطوّرات العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة في المنطقة.

ومع بداية اجتماعهم مع “عبديّ” الذي عُقِد يوم الإثنين 22 يونيو في مدينة الحسكة شمال شرقيّ سوريا ليقوم ممثّل وفد لشيوخ العشائر في الطبقة ” حامد عبد الرحمن الفرج” بإلباس عباءة لعبدي مشيرًا أنّ مصدر العباءة من المملكة إشارةً منه إلى “المملكة السعوديّة” عند سؤال عبدي له عن مصدرها.

وقال حامد الفرج عقب انتهاء الاجتماع ” إنّ اهداء العباءة يدلُّ على أنّنا سلّمنا أمرنا إليه في كلّ شيء، وأنّنا معه دائمًا يدًا بيد ولتقوية روح الأخوة بيننا” حسب زعمه.

هذا وكان نقاش الاجتماع حول انهيار اللّيرة السوريّة، والتوتّرات العسكريّة خاصّة في ظلّ نشاط خلايا تنظيم داعش.

وأشاد “عبديّ” بالمتمشيخين بقوله: أنّهم نقلوا له صورة الواقع المُعاش في منطقة الطبقة، وأنّهم يؤيّدون مشروع الإدارة الذاتيّة.

وهنا نستذكر عندما جاء رأس النظام بشار الأسد ليؤدّي صلاة العيد في محافظة الرقّة في عامّ 2011 وهو العامّ الذي انطلقت فيه الثورة السوريّة حيث قام أحد المتمشيخين بإلباس بشار الأسد عباءة، يومها لم يكن إلّا تصرُّفًا ينوب عن رهطٍ مفسدين في الأرض، ولا يمثّل الأحرار من أبناء الرقّة الذين يغضبون لمثل هذه الأفعال المشينة بحقّ المنطقة وعاداتها العشائريّة، فإنّ أمثال هؤلاء المتمشيخين لا يُمثّل إلباسهم العباءة لأعداء الثورة إلّا طعنة غدرٍ في ظهر الرقّة وأهلها الذين قاسَوا كلّ صنوف العذاب وقسوة العيش من وراء أمثال الأسد و داعش وعبديّ وغيرهم ممّن كانوا سببًا في دمار الرقّة وغيرها من المناطق السوريّة.

وبالنسبة للمتمشيخين الذين هم ليسوا بأهلٍ للعباءة نقول لكم : لا تخفوا تحتها سفاهتكم وجهلكم اللّذَيْن يجلبان الذلّ والقهر للرقّة و غيرها من المناطق التي تقطنها وتمثّلها القبائل العربيّة المعروفة بتاريخها المُشرّف.