احتجاجات في تلّ أبيض على رفع سعر مادّة الخبز

شهدت الساعات الماضية في مدينة تلّ أبيض شمالي محافظة الرقّة السوريّة احتجاجات على قرار رفع سعر مادّة الخبز، حيث قام العشرات من الأهالي بالتظاهر أمام مبنى المجلس المحلّي لمدينة تلّ أبيض محتجّين على قرار رفع سعر مادّة الخبز وبيعها باللّيرة التركيّة وهو ما أدّى إلى زيادة سعر الربطة الواحدة المكوّنة من ثمان أرغفة إلى 150%.



هذا وامتدّت الاحتجاجات إلى بلدة “حمّام التركمان” جنوبيّ تلّ أبيض مطالبةً الجهات المعنيّة بخفض سعر الخبز، كما اعتصموا أمام القاعدة التركيّة المتواجدة في المنطقة هناك، ورافق الاحتجاجات إضراب وإغلاق المحالّ التجاريّة في كلّ من مدينة” تلّ أبيض” و بلدة ” سلوك” وريفهما احتجاجًا على غلاء الأسعار نتيجة انخفاض سعر اللّيرة السوريّة أمام الدولار الأمريكيّ ممّا أدّى إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنونيّ.

جاء هذا الغضب بنتيجةٍ عدَلَ فيه المجلس المحلّيّ عن قراره أوّل مَرّة ليُخفّض سعر الربطة إلى 250 ل.س و تحتوي على ثمان أرغفة.

وكان المجلّس المحلّي في مدينة ” تلّ أبيض” بنشر تعميم على صفحته على فيس بوك يوم الأحد يقضي فيه البدء ببيع مادّة الخبز في كافة الأفران في منطقة “تلّ أبيض” باللّيرة السوريّة وذلك حفاظًا على الاستقرار الاقتصاديّ، ليتمّ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الإثنين 22/ حزيران 2020، وعزَا المجلس القرار للوضع الاقتصاديّ الحاصل إثر انهيار اللّيرة السوريّة . وهو ما نَهَجَه من قبل ريف إدلب الشماليّ.



وكانت مدينة الرقّة قد شهِدَت الأسبوع الماضيّ مشهدًا مشابهًا لأزمة الخبز حيث قامت عِدّة مخابز بالإغلاق وذلك بسبب قِلّة مادّة الطحين وتوقّف المطاحن نتيجة توريد ميليشيا ” قسد” مادّة الطحين لمناطق سيطرة نظام الأسد، ممّا اضطرّ الأهالي للوقوف أمام الأفران لساعات طويلة للحصول على ربطة الخبز.

ولم يتوقّف هذا الاندلاع السريع للأسعار عند الخبز فحسب، بل هناك ارتفاع كبير لكثير من موادّ المعيشة الأساسيّة، ناهيك عن الخدمات من ماء وكهرباء.

يُذكر أنّ محافظة الرقّة تعتبر ثاني محافظة بعد الحسكة في زراعة محصول القمح بالإضافة إلى كافّة المزروعات من الخضار وهو ما يجعلها محافظة مكتفية ذاتيّا، وهو ما جعل هذا الاكتفاء وسيلةً يحارب بها كلّ من سيطرَ و يسيطر عليها من تنظيم “داعش” وميليشيا “قسد” وغيرها من القِوى الدخيلة على الثورة السوريّة.

هذا و قد سيطر “الجيش الوطنيّ” المدعوم من قِبَل تركيا على مدينة تلّ أبيض في أكتوبر/ 2019 وذلك ضمن عملية ” نبع السلام” التي شنّتها تركيا ضدّ القوّات الكرديّة المتواجدة على حدودها الجنوبيّة.