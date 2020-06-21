6 أيام على اعتقال رهف الصالح بدون تهمة

في تبريرٍ لما تقوم به من أفعال أصدرت ميليشيا ” قسد” بيانًا توضّح فيه سبب اعتقالها الشابة “رهف حسين الصالح” 21 عامًا شمال الرقّة بأنّ هناك نقص في أوراقها الثبوتيّة، وذلك بعد أن تسبّبَ اعتقالها بموجة غضبٍ عارمة من قِبَل السوريين اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعيّ.

هذا وقد قدَّمت وسائل إعلام كرديّة مقرّبة من ميليشيا “قسد” الشابّة “رهف” على أنّها إرهابيّة كون والدها ينتمي لصفوف “الجيش الوطنيّ” المدعوم تركيًّا.

وبحسب قِوى الأمن الداخلي التابعة ل” قسد” بيّنت سبب اعتقال “رهف” وهو بسبب نقص في أوراقها الثبوتيّة، وأنّه سيتمّ تحويلها للجنة الادّعاء واستكمال إجراءات التحقيق.

ويُذكرَ أنّ الشابة “رهف الحسين” المنحدرة من مدينة حمص قد تمّ اعتقالها على حاجز الشركراك قادمة من الرقّة في طريقها لبلدة سلوك لزيارة عائلتها.

كما أنّ “قسد” لم توجّه تهمة واضحة ومقنعة للفتاة “رهف” سوى أنّ والدها يقاتل في صفوف “الجيش الوطنيّ” وهو ما تسميه “قسد” بالمرتزقة، وأنّ” رهف” متوجّهة للانضمام إلى صفوفه على الرغم من أنّ الجيش الوطنيّ لا يجنّد الفتيات كما تفعل ميليشيا ” قسد”.

حالات مشابهة سبقت حالة “رهف” حيث أقدَمت “قسد” في 5 حزيران الجاري على اعتقال امرأة من منطقة الشعيطات شرقيّ دير لزور بحجّة أنّ زوجها يقاتل في صفوف “الجيش الوطنيّ” وكأنّ “قسد” تسعى إلى اعتماد هذه الاعتقالات كنوع من الابتزاز لكلّ من يقاتل في صفوف ” الجيش الوطنيّ”.



وشهد أيضًا الأسبوع الماضيّ كثيرًا من احتجاز الفتيات على حواجز “قسد” إذ تمّ اعتقال 3 نساء حاولنَ العبور إلى “تلّ أبيض” من جهة عين عيسى بحجّة أنّهنّ من عوائل تنظيم “داعش”.

كما قام أمن الحواجز باعتقال 7 طالبات من مدينة تلّ أبيض مع صاحب الحافلة الذي كان يقلّهنّ إلى الرقّة من أجل تقديم الامتحانات ليتم تحويلهن إلى قسم الاستخبارات العسكريّة في ميليشيا وحدات الحماية الكرديّة في بلدة الكرامة شرقيّ الرقّة، و وجّهت للطالبات اتّهامات بأنهنّ بنات لعناصر من “الجيش الوطنيّ” والضغط عليهنّ قبل أن تضطرّ لاطلاق سراحهنّ وبعد أن ثبُتَ كذب الادّعاءات.

هذا ويشهد كلّ أسبوع عمليّة اعتقالٍ لنحو 5 نساء على الأقل من على حواجز ” قسد” وسط سكوتٍ مخجل لأهالي المنطقة و شيوخ العشائر.