خطر داعش و مدى احتمال عودته في ظلّ جائحة كورونا

على الرغم من إعلان الولايات المتّحدة الأميركيّة القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق إلّا أنّ خطرَ إعادة تشكيله لا يزال قائمًا ولكن مع انخفاض نسبة عامل الجذب، خاصّةً من قِبَل الأوروبيين الذين عادوا إلى بلادهم، لكن ما مدى حدّ كورونا من قدرات التنظيم على التجنيد؟

فقد نشرت صحيفة ( The Washington Post) الأميركيّة تقريراً عنونته ” جاذبيّة داعش تتلاشى بين الأوروبيين العائدين إلى بلادهم من سوريا”

حيث تناول التقرير سيناريوهات عِدّة حول قدرة داعش على تجنيد شبّان من أوروبا.



-“ابقَوا بعيدًا عن التنظيم”

هذا ما أبدَى به الجهاديّ السابق لدى التنظيم والذي كان يُعرَف ب “أبو عائشة” تقدّمًا كبيرًا في تحويل مسار حياته، فقد أعلن البلجيكيّ ابن ال27 عامًا ، والذي سافر إلى سوريا في 2013 أعلن رفضه لتنظيم داعش مُفضّلًا الدراسة على القتال، وفي نفس الوقت يوجّه نصيحة لشباب المسلمين الآخرين الذين ينتابهم الفضول حول التنظيم بعبارة “ابقوا بعيدًا”

ليُكمل حديثه عن وقته الذي قضاه مع تنظيم داعش شمال شرقيّ سوريا، وما كان يفعله التنظيم من عنفٍ وإرهاب، وباسمٍ مستعار متخفّيًا وراءه خوفًا من انتقام التنظيم في حال تمّ نشر اسمه الحقيقيّ.

هذا وقد حذّرَ مسؤولون أوروبيّون من الاستعداد لهجمات إرهابيّة بعد مغادرة بعض الشباب والشابّات التنظيم والعودة إلى بلادهم، والذين غالبًا ما انتهى بهم الأمر في السجون.

خيبة أملٍ للعائدين:

في دراساتٍ بحثيّة تؤكّد وبرغم المخاوف أنّ أغلبيّة العائدين من سوريا تتجنّب أيَّ أسبابٍ قد تدعو إلى التطرّف حتّى الآن، ويرفض العديد منهم صراحةً تنظيم داعش وأساليبه العنيفة.

وهذا ما نوّه إليه الباحث البلجيكيّ في شؤون الإرهاب ” توماس ريناد” في دراسةٍ له ستُنشر قريبًا عن التطرُّف في السجون.

“تُشير عدد من العلامات إلى انتشار الشعور بخيبةِ الأمل بين المقاتلين العائدين والمُفرَج عنهم، لا يبدو أنّهم قد يفكّرون في إعادة الاتّصال بشبكاتهم السابقة أو العودة إلى الممارسات العنيفة المتطرّفة، نرى أنّ تقارير الأجهزة الأمنيّة تؤكّد ذلك”

إذ يحمل هذا التوجّه في حال استمراره بوادر خيرٍ للمنطقة التي شهدت سلسلة تفجيرات، وعمليّات إطلاق نار من قِبَل أنصار داعش منذ 2015.

وبحسب مسؤولين فإنّه لاتوجد أي هجمات ذات صِلَة مباشرةً بالتنظيم على الأراضي الأوروبيّة منذ عامّ 2017 تزامنًا مع انخفاض كبير في عدد من الحوادث المرتبطة بالجماعات المتطرّفة، ومنها الهجمات الفرديّة.

وعلى الرغم من نسبيّة هذا الهدوء إلّا أنّ المخاوف تنتاب المسؤولين الأوروبيين باعتبار أنّ هذا الهدوء ما هو إلّا مكاسب هشّة، ففي مناطق أُخرى كالعراق وسوريا تزاد قوّة داعش وِفقًا للهجمات الإرهابيّة خلال الأشهر الأخيرة بمعاقلها السابقة.

-كورونا والتجنيد:

وبحسب مسؤولين وخبراء في الشأن الإرهابيّ، فإنّ استعادة الخلافة أو ظهور قائد جديد بسِمات شخصيّة بارزة، قد يُلهمان أتباعهم في مختلف مناطق العالم كما حدث من قبل.

وتابع المسؤولون، إنّ الركود الاقتصاديّ الطويل الذي نجَمَ عن جائحة كورونا سوف يكون عاملًا مساعدًا للجماعات الإرهابيّة على استقطاب موالين جُدد.

وقال أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، والذي تراقب حكومته مئات العادين من تنظيم داعش إلى بلدانهم ” لسنا سُجّذًا، إذ يزعم العديد من العائدين إلى بلادنا مثل من عادوا إلى أوروبا أنّهم فهِموا الدرس ولا يريدون أن يكونوا جزءًا من التنظيم مرّةً أُخرى، وأنّهم لن يكرّروا الدرس”

واستطرد المسؤول “ولكن بعضهم قد ينظَم غدًا إلى جماعة جديدة، أو يعود إلى داعش مجدّدًا، لا يمكننا أن نكون واثقين بنواياهم 100%”.



ويقولو مسؤولون في مكافحة الإرهاب: “إنّ احتمال عودة التنظيم لن تكون مُفاجِئة تمامًا، فقد وضع قادة التنظيم أُسس حملاتهم الإرهابيّة قبل سقوط دولتهم من خلال توزيع ونشر المقاتلين والأسلحة والمتفجّرات في مختلف المناطق”

وقال خبراء: إنّ التنظيم قد لا يكون قويًّا بما يكفي للاستحواذ والسيطرة على مساحات كبيرة من الأرض كما فعل في عامّ 2014، ولكنّه يستفيد بشكل واضح من عدم الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ في العراق وسوريا.

ويتابع خبير في مكافحة الإرهاب : الآن ومع انشغال معظم دول العالم بالجائحة العالميّة والاضطراب الاقتصاديّ، قد ترى الجماعات الإرهابيّة احتمالًا واردًا لتحقيق مطامعها وطموحاتها في جدولٍ زمنيٍّ أقصر بكثير.

مُضيفًا ” إنّ الأولويّة الحاليّة للأجهزة الأمنيّة والحكومات هي السيطرة على انتشار عدوى -19 covied ممّا قد يخفّف الضغط على الجماعات الإرهابيّة ويوفّر لها المساحة اللّازمة لإعادة تشكُّلها “.