ريف الرقّة الشرقيّ وسلسلة إعدامات جديدة

لاتزال حملة الإعدامات تطال أهالي ريف الرقّة الشرقيّ الخاضع لسيطرة نظام الأسد وميليشياته الإيرانيّة والتي قامت يوم الثلاثاء 16 / يونيو بإعدام كلٍّ من حسين الخلف الحسن- صالح الخلف الحسن- عبد المحسن العلي المصلح -فايز المدلج في بادية الغانم العِلِي في ريف الرقّة الشرقيّ حيث قامت الميليشيات بالهجوم عليهم في مخيّم لرعاة الأغنام في البادية، ولم يكتفوا بإعدام الأشخاص المذكورين، بل قاموا بحرق المحاصيل الزراعيّة، وخطف أربعة أشخاص من الرعاة إذ لا يزال مصيرهم مجهولًا حتّى الآن.



وليس ببعيد وبالتحديد يوم 4 / أبريل 2020 أقدَمت الميليشيات على تنفيذ الإعدام بحقّ ثمان أشخاص بينهم امرأتين من أهالي معدان والواقعة أيضًا في الريف الشرقيّ، وكانوا يقومون برعي الأغنام أيضًا.

وبعمليّةِ غدرٍ مشابهة وفي مطلع عامّ 2020 والتي تلقّى يومها أهالي الرقّة خبر استشهاد 21 شخصًا من أهالي معدان على يد الميليشيات الإيرانيّة هناك والتي جاءت انتقامًا وردًّا على مقتل قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ قاسم سليماني الذي قُتِل بصاروخٍ أميركيّ في مطار بغداد قادمًا من دمشق، إذ قامت الميليشيات آنذاك بإطلاق النار على المدنيين ثمّ نحرهم بالسكاكين.

وفي حادثة مشابهة من عامّ 2019 استُشهد عدد من أهالي الرقّة وبطريقة الإعدام أيضًا أثناء جمعهم لثمار ( الكمأ) في بادية الشاميّة، وكانت الأيادي تشير آنذاك إلى قيام تنظيم داعش بتلك الفعلة، وذلك انتقامًا من أهالي الرقّة عقب خروجها من يد التنظيم إلى يد ميليشيا “قسد” عامّ 2017.

بالإضافة إلى تجدّد هذه الإعدامات بين الفينة والأُخرى يعيش ريف الرقّة الشرقيّ حالُهُ حالَ باقي مناطق الرقّة وسوريا حالةً من قسوة المعيشة بالإضافة إلى التقييد الذي يفرضه نظام الأسد وميليشياته الارهابية، ومايترتّب عليه من تلاعب بأقوات الناس وأرزاقهم، وهو الشيء نفسه الذي تفعله “قسد” في الرقّة ومناطق أُخرى تسيطر عليها.

ويُذكَر أنّ ريف الرقّة الشرقيّ يقع تحت سيطرة النظام وميليشياته، وجاءت تلك السيطرة بعد تسليمه من قِبَل تنظيم “داعش” عامّ 2017 و الذي لاتُنسى أفعاله، ولا تفرُق عمّا تقوم به الميليشيات المسيطرة على محافظة الرقّة.



قِوَى متصارعة، و انتقامات لا يذهب ضحيّتها سوى المدنيين الذين يدفعون الثمن يوميًّا لصراعات ٍ دوليّة اختارت الأرض السوريّة لتصفية حساباتها.