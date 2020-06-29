حشود عسكريّة جديدة باتّجاه عين عيسى

قام الجيش التركيّ خلال اليومين الماضيين بإرسال تعزيزات عسكريّة إلى مناطق التماس شمال عين عيسى في محافظة الرقّة.

إذ قام الجيش التركيّ بدفع المزيد من القوّات والآليّات إلى مواقع تمركزهم، حيث شوهِدت عشرات الآليّات المحمّلة بالجنود تنتشر شمال عين عيسى الواقعة على طريق M-4 وبحسب مصادر رجّحَت أنَّ هذه التعزيزات قد تكون مؤشّرًا للتحضير لعمليّة عسكريّة مرتقبة الهدف منها السيطرة على بلدة عين عيسى الواقعة تحت سيطرة ميليشيا ” قسد” هذا بالإضافة إلى تواجد دوريّات عسكريّة روسيّة، وبجانبها تواجد خجول لقوّات نظام الأسد.



وتدور اشتباكات متقطّعة في المنطقة بين الطرفين منذ أواخر عامّ 2019 وهو موعد انطلاق عمليّة ” نبع السلام ” التي تشنّها تركيا ضدّ الميليشيات الإنفصاليّة المتواجدة على حدودها الجنوبيّة، وبدعمٍ تركيّ لما يُسمّى بالجيش الوطنيّ قاموا بالسيطرة على مناطق عِدّة من شمال سوريا، ومنها مدينة تلّ أبيض الواقعة شمال محافظة الرقّة، إذ تعتبر تركيا أنّ القوّات الانفصاليّة هي مصدر إرهاب يهدّد البلاد ويجب إبعادها.

ولكن بتدخُّلٍ روسيّ بين الطرفين الكرديّ والتركيّ تمّ وقف إطلاق نار مؤقّت بحسب زعم تركيا أفضى إلى انسحاب ميليشيا ” قسد” من المناطق الحدوديّة وطريق M-4.

يُذكَر أنّ ميليشيا ” قسد” كانت قد سيطرت على مدينة تلّ ابيض وما حولها في عامّ 2015 بعد فِرار تنظيم داعش تحت ضربات التحالف الدوليّ الذي بدوره قام بتدمير القرى على رؤوس قاطنيها من أهالي تلّ أبيض.