السبخة معاناة حواجز

تتوالى القِوَى العسكريّة على سوريا بكُلِّ أطيافها وتوجهاتها العسكريّة والسياسيّة، وتبقى الرقّة هي المحافظة الأبرز التي تتَابع عليها تلك القِوى بدايةً من نظام الأسد مروراً بداعش لتنتهي بآخر عهودها ميليشيا “قسد” إذ لم تقوم ولا أيٍّ منها بعمليّة نهوضٍ أو إصلاحٍ في المحافظة أو تطويرها ولا حتّى تأمين ظروف معيشيّة تتناسب معها كمحافظة تتمتّع بجَغرافيا تميّزها عن بقيّة المحافظات السوريّة الأُخرى، خاصّة وأنّها تمتلك ثرواتٍ شتّى جعل منها مطمَعاً للقِوى المحليّة والخارجيّة تحمي بها مصالحها التي انعكست سلباً على وضع الأهالي فيها، ومنطقة “السبخة” الواقعة في الريف الشرقيّ للرقّة هي واحدة من المناطق التي يُعاني أهلها وضعاً وظروفاً أَمنيّة خاصّةً بعد عودَة سيطرة النظام السوريّ عليها في عامّ 2017 والذي أخذَ يُبرِزُ انتهازاته ضدّ المدنيين وهم المتضرّرُ الأكبر، فبعد أن أخذ النظام وضع المنتصر هناك، بدأ بنشر حواجزه على طول الطريق المؤدّية إلى منطقة السبخة وما يتبعها من مناطق هناك، وباتت تلك الحواجز تُرهِق المدنيين هناك الذين باتوا يتذمّرون من انتشار الحواجز على طول الطريق، ويُعتَبَر حاجز الفرقة الرابعة “التابع لمليشيا الأسد” المتواجد عند مدخل المدينة الحاجز الأبرز الذي يقوم بعمليّة تقاسم البضائع مع أهالي المنطقة فيستولّي على قسمٍ منها بما يتناسب ووزن تلك الموادّ تاركاً ما تبقّى لأهالي المنطقة.

وعلى نفس الخطّ المؤدّي إلى السبخة يواجد حاجز آخر يُسمّى بحاجز “غانم العِلِي” نسبةً للمنطقة هُناك، ويشتكي الأهالي أيضاً من هذا الحاجز الذي وضعهم “كيس خرجيّة” بحسب تعبيرهم ويقع حاجز “غانم العِلِي” تحت تصرّف ضابط يُدعى “دُريد” حيث يقوم هذا الضابط بفرض الأَتاوات على أيّ شيء يتمّ تمريره عبر الحاجز، فهو يأخذ على كلّ بقرة تمرُّ من الحاجز مبلغ 250 ألف ليرة سوريّة، “رسم ترسيم ” مُعتبرًا أنّ السبخة دولة مستقلّة، ويتوجّب على الأهالي دفع هذه الرسوم التي أثقلَت كاهل الأهالي في منطقة السبخة ممّا أوصلهم إلى حالةٍ من شظفِ العيش، ممّا دفَعَهم للشكوى إلى الصفحات الإعلاميّة التي تُعنى وتنقل معاناة الرقّة وأهلها ، ومن منبر “الرقّة تُذبح بصمت” تقوم بدورها في نقل ما يُعانيه الأهالي هناك.