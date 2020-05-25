هروب جديد لعناصر داعش في الطبقة

شهِدت الأيّام الماضية استنفارًا لميليشيا “قسد” في مدينة “الطبقة” غربيّ الرقّة وذلك عقب هروب مجموعة من عناصر تنظيم داعش من سجن “عايد” بعد هجوم استهدف السجن مساء الخميس 21 أيّار.

وبحسب مصادر من داخل الرقّة أفادت للرقّة تُذبح بصمت : أنّ مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنّوا هجومًا على سجن “عايد” بعد اتّفاقٍ مع عناصر خارج السجن ممّا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ، وفِرار عدد من سجناء التنظيم.

وبالتزامن مع هذه الحادثة قام عناصر من داعش باستهداف حاجزين لميليشيا “قسد” الاول قرب دوار العجروايّ والآخر حاجز دوار العلم في مدينة الطبقة .

وتابعت المصادر : أنّ “قسد” قامت بنشر حواجز داخل مدينة الطبقة، وقرب السجن وسيّرت دوريّات بعرباتٍ مصفّحة بحثًا عن الهاربين وسط تحليق لطائرات التحالف الدوليّ في سماء المدينة بحثًا عن الفارّين من عناصر التنظيم.



يُذكَر أنّ شهر آذار الفائت شهِد عمليّة فِرَار مماثلة لعناصر من تنظيم داعش من سجن الصناعة الواقع في منطقة غويران في الحسكة شمال شرقيّ سوريا، وذلك بعد أن قام عناصر التنظيم السجناء بالسيطرة على الطابق الأرضيّ للسجن، وبدَؤوا بهدم الجدران الداخليّة والأبواب.

ويُذكَر أنّ ميليشيا “قسد” المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش والسيطرة على مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق عامّ 2017، فيما تُشرِف الميليشيا على احتجاز عناصر التنظيم والبالغ عددهم نحو 2000 عنصر مُحتَجَز، يهرب قسمٌ منهم بين الفينة والأُخرى، وذلك بحسب ما يتماشى مع الجوّ العامّ للميليشيا التي أقدَمت في شهر أكتوبر من العامّ الماضيّ على السماح بهروب عناصر التنظيم من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة نبع السلام ضدّها.