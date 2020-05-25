هروب جديد لعناصر داعش في الطبقة

شهِدت الأيّام الماضية استنفارًا لميليشيا “قسد” في مدينة “الطبقة” غربيّ الرقّة وذلك عقب هروب مجموعة من عناصر تنظيم داعش من سجن “عايد” بعد هجوم استهدف السجن مساء الخميس 21 أيّار.
وبحسب مصادر من داخل الرقّة أفادت للرقّة تُذبح بصمت : أنّ مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنّوا هجومًا على سجن “عايد” بعد اتّفاقٍ مع عناصر خارج السجن ممّا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ، وفِرار عدد من سجناء التنظيم.
وبالتزامن مع هذه الحادثة قام عناصر من داعش باستهداف حاجزين لميليشيا “قسد” الاول قرب دوار العجروايّ والآخر حاجز دوار العلم في مدينة الطبقة .
وتابعت المصادر : أنّ “قسد” قامت بنشر حواجز داخل مدينة الطبقة، وقرب السجن وسيّرت دوريّات بعرباتٍ مصفّحة بحثًا عن الهاربين وسط تحليق لطائرات التحالف الدوليّ في سماء المدينة بحثًا عن الفارّين من عناصر التنظيم.
يُذكَر أنّ شهر آذار الفائت شهِد عمليّة فِرَار مماثلة لعناصر من تنظيم داعش من سجن الصناعة الواقع في منطقة غويران في الحسكة شمال شرقيّ سوريا، وذلك بعد أن قام عناصر التنظيم السجناء بالسيطرة على الطابق الأرضيّ للسجن، وبدَؤوا بهدم الجدران الداخليّة والأبواب.
ويُذكَر أنّ ميليشيا “قسد” المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش والسيطرة على مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق عامّ 2017، فيما تُشرِف الميليشيا على احتجاز عناصر التنظيم والبالغ عددهم نحو 2000 عنصر مُحتَجَز، يهرب قسمٌ منهم بين الفينة والأُخرى، وذلك بحسب ما يتماشى مع الجوّ العامّ للميليشيا التي أقدَمت في شهر أكتوبر من العامّ الماضيّ على السماح بهروب عناصر التنظيم من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة نبع السلام ضدّها.