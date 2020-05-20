قسد والنظام أزمة معابر

في وقتٍ بدأ فيه العالم يحاول التماشي مع وضع وباء كورونا بين شدٍّ وبسط، لازال كلّ من النظام السوريّ وميليشيا ” قسد” إلى الآن لا يستطيعون إدارة أزمة كورونا رغم ما مرَّ عليهم من أزماتٍ سابقة لم يستطيعوا التعامل معها.

ففي ظلِّ تعامل كِلا الطرفين مع أزمة كورونا بشكلٍ يشبه الفوضى من خلال فرض الحظر “بالاسم” في الأسواق والدوائر العامّة والمؤسسات الحكوميّة، يتعامل النظام وقسد مع المعابر والمنافذ بينهما بنفس الطريقة داخل المدن والمناطق التي تحت سيطرتهما، فمنذ انتشار الوباء تمّ إغلاق الطرق المؤدِّية بين المحافظات السوريّة التي تخضع لسيطرة نظام الأسد، وكذلك بينها وبين الطرق المؤدّية إلى مناطق سيطرة قسد، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ يوم الأحد الماضي 10 أيّار، أنباءً عن فتح معبر “شعيب الذكر” الواصل بين مناطق سيطرة الطرفين في ريف الرقّة الغربيّ.

واليوم وسط تداول خبر فتح الطريق بين الرقّة وحلب وذلك بعد دعوات من الأهالي والطلبة العالقين منذ نحو شهرين لفتحه، جاءت الموافقة من كِلا الطرفين بفتح الطريق بين حلب والرقّة، وبعد شدّ الرحال والسفر من وإلى المنطقتين قام النظام بعرقلة الطريق وسط إهانة وإذلال للأهالي المتّجهين نحو الرقّة، وجعلهم في حالة انتظار لمدّة تجاوزت الأربع ساعات على حاجز “أثريا” ليُسمحَ لهم بعدها بالعبور إلى مناطق قسد مُعبِّراً أنّ هذه هي حدود دوليّة وليست بمعابر وكأنّ نظام الأسد المتهالك يعترف بسيادة ميليشيا قسد على الرقّة وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وعبَّرَ الكثير من أهالي الرقّة القاطنين في مناطق النظام للرقة تُذبح بصمت عن استيائهم من المعاملة التي يُبديها النظام تجاه عودة البعض من أهالي الرقّة للاطمئنان عن بيوتهم وممتلكاتهم، وقضاء عيد الفطر هناك.

إلّا أنّ النظام يأبى إلّا أن يمسك العصا من المنتصف، فهو آخذ في التضييق بأحكامه وقوانينه المتعلّقة بفتح الطريق المؤدّية حيث تواردت الأنباء عن أنّه سيتمّ فتح الطريق إلى الرقّة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يكون يوم المغادرة منها يوم الخميس إلّا أنّ هذه الأنباء غير مؤكّدة حتّى لحظة إعداد التقرير.

ويُذكَر أنّ ميليشيا قسد كانت قد أصدرت قرار بالسماح بدخول الرقّة والخروج منها ابتداءً من الثلاثاء 19 أيّار وحتّى الثلاثاء 26 أيّار .