صيف الرقّة حرائق وغرق و تفجيرات

حرائق في الريف الشماليّ

على الرغم من استبشار الناس بقدوم الصيف خيرًا ، إلّا أنّه يوجد بطانة للشرّ في كلّ خير، فقد استهلّ موسم الصيف هذا العامّ في محافظة الرقّة باندلاع حرائق طالت عشرات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير في قُرى (الراشديّة- الجميجم- صيدا- معلك) الواقعة في ريف بلدة عين عيسى في ريف الرقّة الشماليّ، حيث أنّ مصدر سبب الحرائق في المناطق لا يزال مجهولًا، ولكن رُبّ ضارّةٍ نافعة إذ نتج عن اندلاع هذه الحرائق في المناطق آنفة الذكر انفجار العديد من الألغام التي زرعتها ميليشيا قسد ضمن تلك الأراضي منذ ستة أشهر.

هذا وقد طالت الحرائق بعض المنازل في بلدة صيدا، حيث انفجر لغم في بيت أحد الأهالي هناك.

وبحسب مراسل الرقّة تذبح بصمت : فإنّ الحرائق استمرّت هناك نحو 10 ساعات، مدّةٌ كفيلة بالقضاء على قسم كبير من المزروعات، بالإضافة إلى تباطؤ تدخّل فرق الإطفاء وذلك بسبب وجود الألغام المزروعة في الأراضي الزراعيّة.

هذا وتشهد الرقّة للعامّ الثاني على التوالي حرائق مفتعلة كانت قد قضت على أكثر من 5 آلاف هكتار مزروعة بالقمح والشعير.



غرق في نهر الفرات

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتّجه الكثير من أبناء الرقّة نحو نهر الفرات من أجل الترويح عن أنفسهم، كون أنّ صيف الرقّة يتّسم بحرارة شمسه العالية، ولكن يبقى للنهر نصيبٌ من أبنائه، بعد أن يُزيِّن لهم عذوبة مياهه وبريقها تحت أشعة الشمس، خاصّة وأنّ شهر رمضان تصادف قدومه مع بداية الصيف، فقد قضى يوم 13 أيّار الشاب خليل محمّد المحمود غرقًا في نهر الفرات، وذلك بعد خمسة أيّام على غرق ثلاثة أطفال في النهر، وهم:

علي محمّد إبراهيم

مصطفى ساميّ إبراهيم

خضر محمّد شميط

هذا ويقضي العشرات غرقًا في نهر الفرات كلّ عامّ.



تفجيرات في الطبقة غربًا

هذا وقد حصل يوم الأربعاء 13أيّار انفجار في مدينة الطبقة غربيّ الرقّة، وقد وقع بالقرب من مبني مجلس المرأة الواقع في الحيّ الثانيّ للمدينة، ولم يتسبب الانفجار بإصابات بين صفوف المدنيين.