إنزال للتحالف وداعش يجدد هجماته في الرقة

نفذ التحالف الدولي امس مساءً، عملية إنزال جوي على أحد المنازل في أطراف بلدة الجرنية في ريف الرقة الغربي، حيث ذكرت مصادر للرقة تذبح بصمت أنّ العملية استهدفت إرهابي ينتمي لتنظيم داعش، يذكر أن هذه تعد العملية الأولى للتحالف الدولي في محافظة الرقة منذ قرابة الشهرين.

هذا وجدد تنظيم داعش الإرهابي هجماته في عدة مناطق من محافظة الرقة خلال الساعات الـ 48 الماضية.

حيث هاجمت خلايا تنظيم داعش الإرهابي عدة مقرات لميلشيا قسد في ريف محافظة الرقة.

وقد كان الهجوم الأول بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد مقرات قسد في بلدة الخاتونية بريف الرقة، مخلفة إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا متواجدين في المقر.

هذا وقد هاجم تنظيم داعش مرآب تابع لقسد، بعبوة ناسفة، في منطقة المقص جنوب مركز مدينة الرقة يوم أمس الأربعاء، دون ورود معلومات عن الأضرار الناتجة عن التفجير.

كما انفجرت يوم أمس الأربعاء عبوة ناسفة في الحي الثاني في مدينة الطبقة، بالقرب من مقر دار المرأة، في المدينة لم تخلف اي أضرار تذكر حيث يتوقع وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلف التفجير.

وقد رصد نشاط كبير لفلول تنظيم داعش في الأشهر الثلاث الأخيرة، في عموم مناطق سوريا، في إشارة واضحة لعمل التنظيم على تجميع فلوله واتباع سياسة الهجمات السريعة.