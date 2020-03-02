ناشطو المجتمع المدنيّ في معتقلات قسد من جديد

قامت صباح يوم السبت 29 فبراير قوّة عسكريّة بمداهمة مقرّ منظّمة ” إنماء الكرلمة” واعتقلت رئيس مجلس إدارة المنظّمة “أحمد الهشلوم” ومن ثمّ قامت باحتجاز بقيّة الموظّفين في إحدى غرف المقرّ وأخذت الصور لهم.

وكانت القوّة العسكريّة مؤلّفة من أربعة عناصر أكراد برفقة مترجم، وهدّدت العاملين في المنظّمة بالاعتقال إذا لم يُغادروا الرقّة خلال 24 ساعة.

وجاء اعتقال ” الهشلوم” بعد تقديم المُنظّمة مُذكّرة تفاهم مع ما يُسمّى “مجلس الرقّة المدنيّ” لتنفيذ مشروع إصلاح أربع مدارس في الخطّ الشرقيّ” جزيرة” بدعمٍ من إحدى المنظّمات الفرنسيّة هناك.

هذا وتناولت صفحات التواصل الإجتماعيّ خبر اعتقال ” نزار عكلة العبود” رئيس مجلس منظّمة “صُنّاع المستقبل” يوم الأربعاء الماضيّ من قِبَل ميليشيا قسد وذلك بعد يومٍ واحد من اجتماعٍ ضمّ رئيس مجلس إدارة المنظّمة مع “علي شلاش” رئيس مكتب الشرق الأدنى.

ويُذكر أنّ الميليشيات الكرديّة قامت منذ نخو أسبوعين باعتقال المهندس “جمال المبروك” منسّق مشروع “فرات” للمرّة الثانية، وذلك منذ نحو ثلاثة أشهر.

هذا وكان قد اعتُقِل ” الهشلوم” في وقتٍ سابق هو وعدد من ناشطي المجتمع المدنيّ بحجّة ارتباطهم بتنظيم داعش ليتمّ الإفراج عنهم بعد معرفة أنّها تهمة ملفّقة لهم.

هذا وتقوم مهمّة منظّمات المجتمع المدنيّ على القيام ببنية الرقّة التحتيّة من خلال بناء وإصلاح المدارس ، وتعبيد الطرقات وإضاءتها ، وتنظيف الشوارع من مخلّفات الحرب .

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