أجرى مكتب السجل والرقابة الدوائية التابع لهيئة الصحة في الرقة جولة رقابية في 25 حزيران 2024، شملت عددًا من الصيدليات الطبية في المدينة. هدفت الجولة إلى التحقق من التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والقانونية، وأسفرت عن تشميع بعض الصيدليات التي تم اكتشاف أنها تعمل بدون ترخيص أو بغياب الصيدلي المرخص. كما تم توجيه إنذارات كتابية لبعض الصيدليات الأخرى، تضمنت توجيهات صارمة للتقيد بالنظافة وضبط الأسعار.

خلفية الفوضى في قطاع الصيدليات

يعاني قطاع الصيدليات في الرقة من فوضى كبيرة تتعلق بإدارة وتشغيل الصيدليات. من أبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع هي استئجار شهادات الصيدلة من قبل غير المختصين واستثمارها، مما يؤدي إلى تشغيل صيدليات بدون وجود صيدلي مرخص، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.

التلاعب بوصفات المضادات الحيوية

تُعاني الرقة أيضًا من فوضى في بيع وكتابة وصفات المضادات الحيوية. يقوم بعض الأطباء والصيادلة بكتابة وصفات المضادات الحيوية بغرض الربح المادي، دون مراعاة المعايير الطبية الصحيحة. هذا السلوك يؤدي إلى سوء استخدام المضادات الحيوية، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى وقد يتسبب في ظهور سلاسل جرثومية مقاومة للمضادات الحيوية.

مخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية

يُعتبر سوء استخدام المضادات الحيوية من أخطر المشكلات الصحية التي يواجهها العالم اليوم. تتضمن هذه المشكلة عدة جوانب سلبية، من بينها:

تطوير مقاومة المضادات الحيوية: عندما تُستخدم المضادات الحيوية بشكل غير صحيح أو مفرط، يمكن أن تتطور البكتيريا لتصبح مقاومة لهذه الأدوية. هذا يعني أن العلاجات التي كانت فعالة في الماضي قد تصبح غير فعالة، مما يزيد من صعوبة علاج العدوى البكتيرية. زيادة تكاليف الرعاية الصحية: العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية تتطلب علاجات أكثر تعقيدًا وأطول زمنًا، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المريض والنظام الصحي بشكل عام. تفاقم الأمراض وانتشارها: مع ازدياد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، تصبح بعض الأمراض أكثر شدة وانتشارًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

الإجراءات اللازمة لتحسين النظام

لتجنب هذه المخاطر، يجب اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين النظام الصحي في قطاع الصيدليات. من بين هذه الإجراءات:

تشديد الرقابة: يجب تعزيز دور الرقابة الدوائية لضمان التزام جميع الصيدليات بالمعايير الصحية والقانونية. يمكن أن تشمل هذه الرقابة جولات تفتيشية دورية وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. توعية الجمهور: يجب تنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية وأهمية الالتزام بوصفات الأطباء. تنظيم القطاع: يجب وضع قوانين وأنظمة صارمة لتنظيم عمل الصيدليات ومنع استئجار شهادات الصيدلة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.