تسبب حادث انهيار منجم ذهب يقع بالقرب من مجرى نهر الفرات في منطقة İliç في تركيا، الاشتباه بتسرب مادة السيانيد السامة إلى مياه النهر، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن المخاطر البيئية والصحية المحتلمة في المنطقة.

فيما وجهت المراكز الصحية والسلطات المحلية في مناطق مرور النهر في سوريا، نصائح للسكان الذين يعيشون على طول نهر الفرات بضرورة تجنب استخدام مياه النهر والاعتماد بدلاً من ذلك على مياه الآبار لمدة شهرين القادمين. ويأتي هذا التدبير الاحترازي عقب تقارير عن ظهور حالات من الأمراض الجلدية في المناطق المتضررة.

يحمل نهر الفرات أهمية كبيرة كواحد من أهم الأجسام المائية في الشرق الأوسط، حيث يعد مصدرًا حيويًا للمياه للعديد من المجتمعات والنظم البيئية. ينبع النهر من شرق تركيا ويجري عبر سوريا والعراق قبل أن ينضم إلى نهر دجلة. تدعم مياهه الزراعة والصناعة وسبل العيش اليومية لملايين الأشخاص في الإقليم.

ومع ذلك، فإن إدارة والسيطرة على تدفق مياه نهر الفرات قد شكلت موضوع خلاف، خاصة فيما يتعلق بممارسات الحكومات التركيا. حيث تمتلك تركيا، بوصفها دولة المنبع، تحكمًا كبيرًا في تدفق المياه إلى الدول التي يمر بها النهر (سوريا والعراق). وقد أدى هذا التحكم في بعض الأحيان إلى توترات دبلوماسية ومخاوف بشأن أمن المياه في دول المرور والمصب.

في السنوات الأخيرة، أثار بناء تركيا لسدود ومشاريع تحويل على طول نهر الفرات قلقًا كبيراً في دول المرور. حيث تهدف هذه المشاريع إلى استغلال الطاقة الهيدروكهربائية وإدارة الموارد المائية للاستهلاك المحلي والزراعة في تركيا. ومع ذلك، فإنها تؤثر أيضًا على تدفق المياه إلى الأسفل، مما يؤثر على الري وإمدادات المياه الشرب والتوازن البيئي في سوريا والعراق.

يضيف اشتباه تسرب السيانيد إلى نهر الفرات طبقة أخرى من التعقيد إلى القضية الحساسة بالفعل لإدارة المياه في المنطقة. بينما أكدت وزارة البيئة التركية أن عينات المياه من النهر لم تظهر أي علامات على التلوث حتى الآن، فإن الحادث يؤكد على الحاجة إلى تعزيز الترصد والتدابير التنظيمية لحماية صحة النظام البيئي للنهر وصحة المجتمعات التي تعتمد عليه.

تتطلب الجهود المبذولة لمعالجة قضايا المياه العابرة للحدود في حوض نهر الفرات التعاون والشفافية والممارسات الإدارية الفعالة بين جميع الدول الرابطة. إن استراتيجيات الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك المشاركة العادلة في موارد المياه وتدابير حماية البيئة وخطط التأهب للكوارث، ضرورية لضمان الاستدامة الطويلة الأمد لنهر الفرات ورفاهية المجتمعات التي يسانده