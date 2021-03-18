نشرة بأسعار المواد الأساسية في محافظة الرقة

نشرة بأسعار بعض المواد الأساسية في محافظة الرقة، هذا وتتغير الأسعار بشكل مطرد “متزايد” بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

تم اعتماد الأسعار للمواد بجودة متوسطة، وقد تتوفر بعض المواد بسعر أرخص أو أغلى تبعاً لجودتها ومصدرها.

الدولار والذهب

الصنف السعر بالليرة السورية ١ دولار أمريكي ٤٧٠٠ ١ غرام ذهب “٢١ قيراط”



مواد أساسية

المادة \ ١ كغ السعر بالليرة السورية لحم غنم ١٤٠٠٠ لحم خاروف ١٦٠٠٠ فروج ٦٠٠٠ خبز ١٠٠٠ سكر ٢٥٠٠ رز ٣٠٠٠ شاي ٢٩٠٠٠ زيت نباتي \ ١ لتر ٧٠٠٠ زيت زيتون \ ١ لتر ١٢٠٠٠ سمنة نباتية ٨٠٠٠ سمنة حيوانية “بلدي غنم” ٤٠٠٠٠ برغل ١٥٠٠ عدس شوربة ٤٨٠٠ عدس مجدرة ٤٨٠٠ فاصولياء حب بيضاء ٨٠٠٠ خضروات أساسية

المادة \ ١ كغ السعر بالليرة السورية بطاطا ٧٠٠ باذنجان ١٠٠٠ بندورة ١٥٠٠ فليفلة خضراء ٨٠٠

محروقات

المادة السعر بالليرة السورية بنزين سوبر \ ١ لتر ٨٠٠ مازوت مكرر \ ١ لتر ٦٠٠ جرة غاز منزلي \ ٢٤ كغ ١٨٠٠٠