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نشرة بأسعار المواد الأساسية في محافظة الرقة

18 مارس، 2021

نشرة بأسعار بعض المواد الأساسية في محافظة الرقة، هذا وتتغير الأسعار بشكل مطرد “متزايد” بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
تم اعتماد الأسعار للمواد بجودة متوسطة، وقد تتوفر بعض المواد بسعر أرخص أو أغلى تبعاً لجودتها ومصدرها.

الدولار والذهب

الصنف السعر بالليرة السورية
١ دولار أمريكي٤٧٠٠
١ غرام ذهب “٢١ قيراط”


مواد أساسية

المادة \ ١ كغ السعر بالليرة السورية
لحم غنم ١٤٠٠٠
لحم خاروف١٦٠٠٠
فروج٦٠٠٠
خبز١٠٠٠
سكر٢٥٠٠
رز٣٠٠٠
شاي٢٩٠٠٠
زيت نباتي \ ١ لتر٧٠٠٠
زيت زيتون \ ١ لتر١٢٠٠٠
سمنة نباتية٨٠٠٠
سمنة حيوانية “بلدي غنم”٤٠٠٠٠
برغل١٥٠٠
عدس شوربة٤٨٠٠
عدس مجدرة٤٨٠٠
فاصولياء حب بيضاء٨٠٠٠

خضروات أساسية

المادة \ ١ كغ السعر بالليرة السورية
بطاطا٧٠٠
باذنجان١٠٠٠
بندورة١٥٠٠
فليفلة خضراء٨٠٠

محروقات

المادة السعر بالليرة السورية
بنزين سوبر \ ١ لتر٨٠٠
مازوت مكرر \ ١ لتر٦٠٠
جرة غاز منزلي \ ٢٤ كغ١٨٠٠٠
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