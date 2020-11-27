مناطق ” قسد” وحظر جديد

دخلت مناطق سيطرة ميليشيا ” قسد” في حظرٍ جديد وذلك بعد انتشار وباء كورونا بشكل أكبر من قبل ، هذا وكان بما يُعرف بمجلس مدينة الرقّة قد أصدر في 11 الجاري بيانًا يحثّ فيه أهالي الرقّة والمناطق الخاضعة تحت سيطرته يحثّهم على الالتزام في بيوتهم لمدّة 10 أيّام تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر وتنتهي في 5 كانون الأوّل / ديسمبر ، هذا وقد شدّد المجلس على ضرورة إلتزام الأهالي في منازلهم .

ويقضي التعميم بفرض حظر للتجوال ، ومنع التجمّعات، وإغلاق الأسواق ، عدا الأفران والصيدليّات وبعض الأمور الخدميّة ، ويأتي هذا التشديد بعد الانتشار المتزايد للفيروس بين الأهالي في الرقّة والطبقة والحسكة والقامشلي .

وتمّ تسجيل 96 حالة وفاة الأسبوع الماضي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتيّة .

وبحسب هيئة الصحّة فقد بلغت الإصابات 56 حالة للرجال ، و 40 حالة للنساء توزّعت على النحو الآتي:

27 حالة في الرقّة

22 حالة في الطبقة

12 حالة في ريف حلب

11 حالة في عين العرب

فيما سجّلت ال48 ساعة الماضية 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينتي الرقّة والطبقة .

هذا وكان قد بلغ عدد الحالات المسجّلة النشطة المصابة بفيروس كورونا في مدينتي الرقة و الطبقة أكثر من 1000 حالة حتّى مطلع الشهر الجاري , ومع دخول فصل الشتاء تزداد المخاوف من ازدياد عدد الحالات بشكل كبير خلال الأيّام القادمة ، لذلك يرجى من الأهالي :

1- تجنّب المشاركة أو الذهاب إلى مجالس العزاء أو جميع أنواع المناسبات .

2- المحافظة على مسافة التباعد الأجتماعيّ والتي تبلغ 1.5 متر .

3- تجنّب الأماكن المكتظّة، و ضرورة ارتداء الكِمامات في جميع الأماكن العامّة ، و في الأسواق بشكل خاصّ.

ونخصّ بالذكر كبار السنّ ، وأصحاب الأمراض المزمنة .

حظر دون أيّة تدابير اقتصاديّة :

رغم ضروة اتّخاذ هكذا تدابير من أجل الحفاظ على حياة الأهالي تماشيًّا مع التدابير العالميّة ، إلّا أنّ ميليشيا ” قسد ” لا يهمّها إلّا إصدار بيانات تشدّد على ضرورة الالتزام بالحظر دون أخذ عين الاعتبار بما سيحلّ بالأهالي والذين يعتمد الكثير منهم على نظام ” المياومة ” وهو العمل بنظام اليوميّة ، حيث اشتكى ممّن يعمل بهذا النظام سواء من عمّال المطاعم ، أو عمّال البناء بأنّهم لن يجدوا قوت يومهم في حال بدأ الحظر ، مطالبين الجهّات المختصّة بإجراء تدابير تتماشى مع الحظر ، وذلك بتوفير احتياجاتهم اليوميّة حتّى نهاية الحظر، وسط تهكّم البعض منهم” أنّ الموت بفيروس كورونا أهون من الموت من الجوع “

خدمات صحيّة متردّية :

هذا وتفتقد الرقّة للأدوات والمستلزمات الصحيّة في المشافي والمستوصفات ، خاصّة في ظلّ جائحة كورونا ، والوضع الاقتصاديّ للبلد وانهيار اللّيرة السوريّة ممّا أدّى إلى رفع أسعار الأدوية و التحاليل و تصوير الأشعة ، وهو ما انعكس على الأهالي الذين بالكاد يستطيعون تدبير أمورهم المعيشيّة .

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