الرقّة وشظف عيشٍ خانق

حالُ محافظة الرقّة كحال باقي المحافظات السوريّة، تلقّت نبأ ارتفاع سعر ارتفاع صرف الدولار بإغلاق عدد كبير من المحلّات التجاريّة إثر انهيار اللّيرة السوريّة ووصول سعر الصرف نحو 2600 ل.س للدولار الواحد ، ويتزامن هذا الانهيار مع انهيار الوضع الاقتصاديّ للأهالي هناك الذين يتعرّضون لأزمةٍ خانقة في جميع نواحي الحياة وظروف المعيشة القاسية والتي بدأت مع تفشي وباء كورونا وفرض الحظر والذي أدّى انتشار الفقر بين الناس وذلك بعد توقّف أعمالهم التي هي مصدر قُوتِهم وعيشهم اليوميّ ، خاصّة وأنّ طبيعة العمل في الرقّة تعتمد مبدأ “المياومة” وهو العمل بالأجر اليوميّ ، فهناك الكثير من العمّال توقّفت أعمالهم مع فرض الحظر ، بالأخصّ وأنّ كثيرًا منهم في الأحوال العاديّة لا يجدون عملًا خلال اليوم ، وفي حال وجد عملاً كانت أُجرته لا تتكافئ وجهده من جهة ، وارتفاع الأسعار اليوميّ من جهةٍ أُخرى ، حيث يُقدَّر متوسط أجر العامل اليوميّ نحو 2000 ل.س أيّ “أقلّ من دولارٍ واحد” وهو مبلغ لا يشتري حتّى قميصًا لطفلٍ صغير بحسب قولهم ، ليستمرّ حالهم هذا لليوم مع تدهور اللّيرة السوريّة و انهيارها أمام الدولار وهو ما دفع كثيرٌ منهم وأطفالهم للتوجّه نحو مكبّات القمامة و النبش بها بحثًا عن المُخلّفات البلاستيكيّة والمعدنيّة التي يقومون ببيعها لتأمين قوتِ يومهم الذي لا يكفي لإسكاتِ صوت جوع أطفالهم .

والنبش في القمامة عملٌ يُعرّض حياة من يعملون به إلى الكثير من المخاطر والأمراض والتي تُعتبر أكثر فتكًا من وباء كورونا.

أزمة خبز :

هذا ونتيجةً للوضع الاقتصاديّ المستجدّ ظهرَت أزمةٌ خانقة للخبز حيث يضطرّ الأهالي للوقوف أمام الأفران منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على مادّة الخبز والتي أخذت تقلُّ بسبب قِلّة الطحين وتوقّف المطاحن ، بالإضافة إلى تخفيض عدد الأفران التي تعمل ، كمّا تمّ تحديد كميّة الشراء والذي قُدِّرَ بمبلغ 300 ل.س لكلّ عائلة ، ولا يخلو الأمر من التفاضل بين المكوّن العربيّ و الكرديّ في الرقّة.

هذا وبحسب عيَان : أنّ المطاحن توقّفت بسبب تهريب ميليشيا “قسد” لكمّيّات كبيرة من الحبوب إلى مناطق سيطرة النظام ، كما وأنّ الإدارة الذاتيّة أجّلَت تحديد سعر شراء محصول القمح من المزارعين بسبب تدهور سعر صرف اللّيرة السوريّة، ممّا اضطرّ المزارعين إلى بيع محصولهم للسماسرة والتجار .

ولم تكن أسعار الخضار والموادّ الغذائيّة من لحوم وألبان بأفضل حالٍ من الخبز ، والتي ترتفع و ارتفاع الدولار .

واقعٌ معيشيّ تخطّ القِوى المتصارعة يوميّاته على الأرض السوريّة عامّة وتتنوّع حقائق الألم من محافظةٍ لأُخرى مبشّرة بثورةٍ جديدة بدأت تلوح من محافظة السويداء ولكن هذه المرّة ثورة تندد بالجوع وسوء الحال.