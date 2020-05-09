الرقّة موسمً حصادٍ يتجدّد

هاهو موسم الحصاد يبدأ في محافظة الرقّة السوريّة وسط خوفٍ متجدّدٍ لدى أهالي المنطقة من حدوث حرائق مشابهة للحرائق التي حصلت العامّ الماضيّ، خوفٌ آخذٌ في طريقه يتسلّل إلى قلوب المزارعين قلقين من تحربةٍ مشابهة.



ففي العامّ الماضي تمّ إحراق أكثر من 5 آلاف هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الرقّة وريفها، ما كانت تنطفئ في أرض حتّى تندلع في أُخرى، حيث قُدِّرَت الخسائر آنذاك بنحو 10 مليار ليرة سوريّة، ولم يُعرَف آنذاك من هو المُسبِّب لها، لكنّ أصابع الاتّهام توجّهت نحو ثلاثة أطراف ولعدّة أسباب:



-الطرف الأوّل: النظام السوريّ، وذلك بسبب منع ميلشيا قسد توريد القمح إليه، ولينتقم من الأهالي.

–الطرف الثاني: ميليشيا قسد ، وكانت المتّهم الأبرز والأوضح خاصّةً وأنّها لم تكن تبدي أيّ اهتمام من ناحية إطفاء الحرائق التي كانت تندلع في المحاصيل، وذلك لبثّ الرعب في قلوب السكّان بحجّة أنّ تنظيم داعش هو من افتعلها، وفي نفس الوقت كانت تهدف إلى تجويع السكّان وسرقة خيراتهم من أجل ترك أراضيهم وتهجيرهم من الرقّة.

-الطرف الثالث: تنظيم داعش الإرهابي، والذي لا هدف له سوى الانتقام من الرقّة وأهلها، وذلك بعد أن سلّمَ الرقّة وريفها لكلٍّ من النظام السوريّ وميليشيا ” قسد” عامّ 2017 والخوف يتجدّد هذا العامّ لدى أهالي الرقّة والجزيرة السوريّة عامّةً.



وتُعتَبَر الرقّة بلد زراعيّ إذ تشكّل الزراعة فيه نحو 75% من مساحته، وتعتمد الأراضي نوعين من الزراعة:

1- الزراعة البعليّة : والتي تكون عن طريق الأمطار.

2- الزراعة المرويّة: وتكون عن طريق حُفَر وأحواض ، او ريّ بالتنقيط والرشّ، وتُعتبر الزراعة المرويّة هي الغالبة كون أنّ نهر الفرات يمرّ بها، والذي لم يشفع مروره في إخماد حرائق الموسم الماضيّ.

ويتطلّع أهالي الرقّة والجزيرة السوريّة نحو موسمٍ خيّر يطفئ هواجس ما تعرّضوا له الموسم الماضي.