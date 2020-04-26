مؤشرات على عودة انتشار للقوات الامريكية في الرقة

نشرت مصارد اعلامية مقربة من ميلشيا قسد، عن ارسال قوات التحالف الدولي خبراء عسكريين خلال الأيام القليلة الماضية إلى محافظة الرقة لدراسة إعادة تمركز للقوات الأمريكية في محافظة الرقة بعد انسحاب دام لقرابة الستة أشهر، وذلك عقب اعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن عملية لإعادة التموضع في سوريا، إبان عملية “نبع السلام” التي شنتها قوات الجيش التركي والجيش الوطني في ريف الرقة الشمالي.

وحسب عدّة مصادر فقد وصل خلال الأيام الماضية العديد من الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى قاعدة الجزرة غرب مدينة الرقة، والتي كانت مركزاً ضخماً لقوات التحالف الدولي بين الفترة الممتدة من عام 2018 إلى منتصف عام 2019 بهدف دراسة إعادة نشر قوات أمريكي وقوات تابعة للتحالف الدولي في تلك المنطقة.

ووصل أيضاً فريق مؤلف من عدد من الضباط والخبراء العسكرين التابعين للقوات التحالف الدولي إلى قاعدة “خراب عاشق” على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وحلب، بالإضافة لشاحنات ضخمة تحمل كتل اسمنتية لإعادة بناء سور في محيط القاعدة تمهيداً لعودة القوات الأمريكية إلى اليها.

قاعدة خراب عاشق تم تأسيسها في عام 2015 والتي لعبت دوراً مهماً في عمليات القصف المدفعي والتسليح في معركة الرقة.