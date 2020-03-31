هروب لعناصر داعش من سجن الحسكة

نشرت شبكة CNN الأميركيّة مقالًا تتحدّث فيه عن هروب عدد من عناصر تنظيم داعش في شمال شرقيّ سوريا، وبحسب الشبكة، ونقلًا عن مصطفى بالي المتحدّث الإعلاميّ باسم ميليشيا قسد : بأنّ عدد من عناصر التنظيم المُحتجَزين تمكّنوا من الهروب اليوم الإثنين 30 مارس من أحد سجون قسد في الحسكة.

وأكّد بالي ل CNN : أنّ إرهابييّ داعش سيطروا على الطابق الأرضي في سجن الحسكة، و بدؤوا في هدم الجدران الداخليّة والأبواب، ممّا مكّن لفرار عدد منهم.

وكتب بالي في تغريدةٍ على تويتر موضّحًا ” أنّ قوّات مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوضع لإعادة السيطرة على الطابق الأرضي في السجن وإعادة الهدوء للسجن عمومًا”.

وقال بالي في تغريدته أيضًا ” إرهابيو داعش يسيطرون على الطابق الأرضيّ بشكلٍ كاملٍ في سجن الحسكة، وهدَمُوا الجدران الداخليّة وحطّموا الأبواب، ونجح البعض منهم في الهروب وجارٍ البحث عنهم”.

وقال مأمور سجن غويران في شمال شرقيّ سوريا ” إنّ بعض سجناء داعش هربوا” باختراق الجدران” مشيرًا إلى أنّ الوضع لا يزال مستمرًّا ” وسط تأكيد شهود عيان بأنّهم يسمعون هتاف السجناء.

هذا ولم يتضّح حتّى الآن عدد عناصر داعش الهاربين أو هويَّاتهم ، كما وتتمّ إدارة سجن الحسكة من قِبَل ميليشيا قسد.



ونقلًا عن CNN وبحسب مصدر عسكريّ أميركيّ ” أنّ قوّات التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة الأميركيّة تعمل على “مراقبة جويّة ” لمنطقة السجن في شمال شرقيّ سوريا.



يُذكر أنّ ميليشيا قسد المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش والسيطرة على مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق في عامّ 2017 فيما تُشرف قسد على احتجاز عناصر التنظيم الذين يهرب قسم منهم من سجونها وذلك بحسب ما يتماشى مع الجوّ العامّ للميليشيا، إذ أقدَمت في شهر أكتوبر من العامّ الماضيّ على السماح بهروب عناصر التنظيم من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة نبع السلام على قسد.

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