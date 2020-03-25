ميليشيات قسد تفرج من جديد عن عناصر من تنظيم داعش

في ظلّ تفشّي وباء كورونا المستجدّ قامت ميليشيا ” قسد” بإطلاق سراح العشرات من تنظيم داعش ضمن الإجراءات الاحترازيّة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

إذ قامت الميليشيات يوم السبت 21 مارس بإخراج أكثر من 90 عنصراً من داعش كان قد تمّ اعتقالهم بعد حرب التحالف الدوليّ ضدّ تنظيم داعش في 2017.



وبحسب مصادر محلية فإنّ نحو 32 ممّن أُفرِج عنهم ينحدرون من محافظة دير الزور، فيما ينحدر الباقون من محافظتي الرقّة والحسكة ،كانوا معتقلين في سجون الحسكة، والمالكيّة، والقامشلي.

هذا وقد تمّ الإخلاء بكفالة وجهاء المناطق التي ينحدر منها العناصر المُفرَج عنهم، مع العلم أنّ بعض ممّن تمّ إخلاء سبيلهم لم يُتِمُّوا فترة حكمهم بعد.

وفي نفس السياق كانت قسد قد أفرجت في وقتٍ سابق من شهر فبراير الماضي عن نحو 49 داعشيًّا من السجون في الرقّة وذلك بكفالة شيوخ العشائر هناك، وقد تمّ إخلاؤهم على زعم أنّ أيديَهم لم تُلطّخ بالدماء.

كما أقدَمت الميليشيات على تمكين الكثير من عناصر داعش المحتجزين لديها، وذلك ردًّا على عمليّة نبع السلام التي قامت بها تركيا مطلع شهر أكتوبر 2019.



في الوقت الحالي قسد تقوم باحتجاز نحو 2000 عنصرٍ من التنظيم، وذلك بحسب شبكة (vice) الأميركيّة ، وأنّ قسد هي من سوف تقوم بمحاكمتهم بالتعاون مع بلدانهم الأصليّة.

ويُذكَر أنّ ما يُسمّى بالإدارة الذاتيّة في شمال شرقيّ سوريا قد أعلنت عن فرض حظرٍ للتجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها والتي بدأَت منذ يوم الإثنين 23 آذار الجاريّ، وذلك ضمن التصدّي لفيروس كورونا الذي بات يهدّد العالم.

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