العثور على المقبرة جماعية رقم ٢٧ في الرقة.. معظمها لنساء اعدمن ميدانياً

المصدر : جسر



عثر فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني، على مقبرة جماعية جديدة غرب مدينة الرقة، يترواح عدد الججثث الموجودة فيها بين ٢٠ إلى ٢٥ جثة، وتضم جثثًا أغلبها لنساء مجهولات الهوية، واعدمن اعداماً ميدانياً. وبحسب التقديرات تعود هذه المقابر لفترة حكم داعش للمنطقة، ليصل عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلى 27 مقبرة حتى الآن.يذكر أن فريق الاستجابة الأولية يعمل الآن على المقبرة رقم ٢٦، وهي مقبرة الحتاش الجماعية، التي انتشل منها حتى الآن ١٧ جثة، وما تزال عمليات التنقيب عن جثث أخرى فيها جارية.

وكان ياسر الخميس قائد الفريق التابع لمجلس الرقة المدني قد صرح بأن فريقه انتشل 51 جثة من أصل 200 جثة في مقبرة “تل زيدان” لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 سنة، أعدمهم تنظيم داعش بين قريتي “الرقة السمرة والحمرات”.وأضاف “الخميس” أن العمل بهذه المقبرة التي تحمل رقم 25 بين المقابر الجماعية يأخذ عملا أكثر من غيرها لأن الجثث تحولت إلى عظام مبعثرة والطبيب الشرعي يحتاج لوقت من أجل تجميع الجثة ووضعها بكيس منفصل وتوثيقه، قبل نقلها إلى مقبرة “تل البيعة” التي أسسوها لهذه الغاية.و انتشل فريق الاستجابة الأوليةحتى الآن، أكثر من 6 آلاف جثة، تم التعرف على هوية 700 منها، فيما بلغ عدد المقابر، المكتشفة 27 مقبرة جماعية في مختلف مناطق الرقة.