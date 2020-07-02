عصيان جديد لسجناء داعش في سجن الحسكة

أفادت عدّة مصادر بأنّ عناصر تنظيم داعش المُحتَجَزين في سجن غويران بالحسكة نفّذوا عصيانًا جديدًا داخل السجن وسيطروا عليه من الداخل.

وكان عناصر التنظيم نفّذوا استعصاءًا جديدًا في سجن الصناعة الواقع على أطراف حيّ غويران في مدينة الحسكة شمال شرقيّ سوريا، لتقوم ميليشيا ” قسد” بإرسال تعزيزات عسكريّة، وسيّارات إسعاف إلى السجن وسط توتّر أمنيّ كبير.

ولا تُعتَبر هذه السيطرة الأولى لعناصر تنظيم ” داعش” على السجن فقد قاموا بأكثر عمليّة إضراب واستعصاء داخل سجون ” قسد” حيث شهِدَ شهر آذار الماضيّ عمليّة فِرَار لعناصر من ” داعش” من سجن الصناعة نفسه، وذلك بعد أن قام عناصر التنظيم السجناء بالسيطرة علر الطابق الأرضيّ للسجن وهدَموا الجدران الداخليّة والأبواب.

وبعمليّةٍ ثالثة مشابهة شهِدَها شهر أيّار / مايو عندما فرّ مجموعة من عناصر ” داعش” من سجن “عايد” في مدينة الطبقة غربيّ مدينة الرقّة وذلك عقب هجوم استهدف السجن من قِبَل عناصر من التنظيم من خارج السجن ممّا أسفر عن قتلى وجرحى بين طرفي “داعش” وميليشيا ” قسد”.



يُذكَر أنّ ميليشيا ” قسد” المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش في مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق عامّ 2017 فيما تُشرف الميليشيا على احتجاز عناصر التنظيم والبالغ عددهم نحو ألفَي عنصر مُحتَجَز، يهرب بين الفينة والأُخرى عددٌ منهم في مثل هكذا نوع من عمليّات الاستعصاء، فيما يتمّ عمليّات تهريب للعناصر وذلك بما يتماشى مع الجوّ العامّ لـ ” قسد” حيث أقدَمَت في شهر أكتوبر من العامّ الماضي على السماح بفرار عناصر من تنظيم “داعش” من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة ” نبع السلام” ضدّها.