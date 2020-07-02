عصيان جديد لسجناء داعش في سجن الحسكة

أفادت عدّة مصادر بأنّ عناصر تنظيم داعش المُحتَجَزين في سجن غويران بالحسكة نفّذوا عصيانًا جديدًا داخل السجن وسيطروا عليه من الداخل.
وكان عناصر التنظيم نفّذوا استعصاءًا جديدًا في سجن الصناعة الواقع على أطراف حيّ غويران في مدينة الحسكة شمال شرقيّ سوريا، لتقوم ميليشيا ” قسد” بإرسال تعزيزات عسكريّة، وسيّارات إسعاف إلى السجن وسط توتّر أمنيّ كبير.
ولا تُعتَبر هذه السيطرة الأولى لعناصر تنظيم ” داعش” على السجن فقد قاموا بأكثر عمليّة إضراب واستعصاء داخل سجون ” قسد” حيث شهِدَ شهر آذار الماضيّ عمليّة فِرَار لعناصر من ” داعش” من سجن الصناعة نفسه، وذلك بعد أن قام عناصر التنظيم السجناء بالسيطرة علر الطابق الأرضيّ للسجن وهدَموا الجدران الداخليّة والأبواب.
وبعمليّةٍ ثالثة مشابهة شهِدَها شهر أيّار / مايو عندما فرّ مجموعة من عناصر ” داعش” من سجن “عايد” في مدينة الطبقة غربيّ مدينة الرقّة وذلك عقب هجوم استهدف السجن من قِبَل عناصر من التنظيم من خارج السجن ممّا أسفر عن قتلى وجرحى بين طرفي “داعش” وميليشيا ” قسد”.
يُذكَر أنّ ميليشيا ” قسد” المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش في مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق عامّ 2017 فيما تُشرف الميليشيا على احتجاز عناصر التنظيم والبالغ عددهم نحو ألفَي عنصر مُحتَجَز، يهرب بين الفينة والأُخرى عددٌ منهم في مثل هكذا نوع من عمليّات الاستعصاء، فيما يتمّ عمليّات تهريب للعناصر وذلك بما يتماشى مع الجوّ العامّ لـ ” قسد” حيث أقدَمَت في شهر أكتوبر من العامّ الماضي على السماح بفرار عناصر من تنظيم “داعش” من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة ” نبع السلام” ضدّها.