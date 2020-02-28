الشمال السوريّ قواعد جديدة

يشهد ريف الرقّة الشماليّ تحرُّكات روسيّة جديدة، وذلك ضمن السباق التنافسيّ بينها وبين الولايات المتّحدة الأميركيّة على تحديد من منهما سيكون له التواجد هناك، إذ قامت القوّات الروسيّة بتسيير دوريتين وإنشاء قاعديتين جديدتين.



حسب مراسل الرقة تذبح بصمت وبعض شهود العيان أنّ الشرطة العسكريّة الروسيّة سيّرت دوريّة لها في محيط قرية أبو وحل شمال شرقيّ الرقّة، كما أنشأت قاعدة أُخرى في قرية الطريفاوي شرقيّ بلدة الكرامة بريف الرقّة الشرقيّ، والتي وصل إليها يوم الإثنين 25 فبراير الحالي نحو 40 آليّة عسكريّ روسيّة، وتبعد تلك القاعدة نحو 45 كم عن مدينة الرقّة.



يُذكر أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تمتلك عدداً كبيراً من القواعد العسكريّة شمال شرقيّ سوريا، والتي كانت قد أخلَت نصفها مع بداية نبع السلام التي تقودها تركيا ضدّ ميليشيا قسد، إلّا أنّ القوّات الأميركيّة عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد، حيث أنّ تلك القوّات تنتشر على عدد 22 نقطة داخل سوريا تستخدمها كقواعد ونقاط عسكريّة قبل عمليّة نبع السلام في 9 أكتوبر2019 والتي تضمّ نحو 2000 عسكريّ أميركي، وتتوزّع تلك القواعد في المناطق السوريّة :

-5 منها في الحسكة منتشرة في رميلان -الوزير- تلّ بيدر- صوامع صباح الخير – الشدّاديّ.

-4 في دير الزور منتشرة في حقول عمر للنفط وكونكور للغاز الطبيعيّ، بالإضافة إلى حقلي الجفرة والتنك .

-5 في الرقّة منتشرة في الطبقة-حاوي الهوى- الحزرة – معمل السكّر- عين عيسى .

في عين العرب التابعة لمحافظة حلب في خراب عشق – السبت – صرين – الجلبية .

-3 في منبج وتتوزّع في السعيديّة -الدادات – الصوامع.

هذا وقد كانت الولايات المتّحدة قد انسحبت من 16 نقطة من النقاط ال20 إذ لم تُبقِ سوى على نقاط دير الزور والحسكة وذلك لتواجد النفط هناك.

-3 في منبج وتتوزّع في السعيديّة -الدادات – الصوامع. هذا وقد كانت الولايات المتّحدة قد انسحبت من 16 نقطة من النقاط ال20 إذ لم تُبقِ سوى على نقاط دير الزور والحسكة وذلك لتواجد النفط هناك.

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