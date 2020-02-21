تلّ أبيض تفجيرات لا متناهية

هبط ليل يوم الأحد 16 شباط حالكاً على أهالي مدينة تلّ أبيض السوريّة حيث انفجرت سيّارة مفخّخة وسط المدينة سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى.

وبحسب مراسلنا وشهود فإنّ التفجير وقع بالقرب من دوّار البلديّة، ونذكر أسماء الشهداء الذين ارتقوا في التفجير:

-هديل موسى العريف

-عبد اللّطيف موسى العريف

-تسنيم محمّد العنتر

-أمل خلف الحميدي



هذا ولا تزال تعاني المدينة من تفجيرات مستمرّة، وذلك عقب سيطرة “الجيش الوطنيّ” المدعوم من قِبَل تركيا على أجزاء من ريف الرقّة الشماليّ مع انطلاق عمليّة نبع السلام التي بدأت بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بعد اشتباكات مع ميليشيا سوريا الديمقراطيّة.

وبالإضافة إلى تلّ أبيض فإنّ مدينتي رأس العين وعين عيسى وبلدات حلف وسلوك وحمام التركمان والواقعة ضمن منطقة نبع السلام نالت نصيبها أيضاً من تلك التفجيرات والتي يسقط في كلّ مرّة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وفي كلّ نرّة تتوجّه أصابع الاتّهام نحو ميليشيا ” قسد” التي لا تزال تصبّ حقد خسارتها على المدنيين عبر إرسال المفخّخات التي تغتال أرواح المدنيين الأبرياء العُزّل الذين لا ذنب لهم إلّا أنهم أبناء تلك الأرض، بهدفٍ منها لخلق عدم الأمان والفوضى.

وتمرّ تلك السيارات المفخّخة وسط تهاونٍ الجيش الوطنيّ الذي لم يستطع حتّى اليوم تأمين المنطقة بشكلٍ كامل.

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